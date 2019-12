Παναθηναϊκός: Η φανέλα της επόμενης σεζόν

View this post on Instagram

Αυτή είναι η επόμενη εμφάνιση της ομάδας μας για τη σεζόν 2020-2021, όπως την αναδείξατε μέσα από τις δικές σας ψήφους! #YouPickWeRoll #paobc #panathinaikos #newjersey #WeTheGreens #WeAreAthens