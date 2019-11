Mon Laferte: Η αποκαλυπτική διαμαρτυρία της σε μουσικά βραβεία

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ : Η Γεννηματά καλεί Σημίτη, Παπανδρέου και… Βενιζέλο

View this post on Instagram

Tuxtla Gtz nos vemos pronto en el Festival K’ay, la entrada será gratuita, habrá foros y conferencias sobre igualdad de género y derechos humanos 💛