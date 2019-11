Λεβαντόφσκι: Ρεκόρ αντίστοιχα των Μέσι και Κριστιάνο (pic)

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι σίγουρα ο πιο «hot» παίκτης που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Ο Πολωνός killer με το γκολ που πέτυχε εναντίον του Ολυμπιακού έφτασε τα 21 γκολ σε 17 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια της Bundesliga και του Chaμpions League, ενώ με το τέρμα του απέναντι στους Ερυθρόλευκους έσπασε άλλα δύο ρεκόρ σε επίπεδο Champions League.

Συγκεκριμένα, από τη στιγμή που εντάχθηκε στου Βαυαρούς (2014-2015), κανείς παίκτης δεν έχει σκοράρει περισσότερα γκολ από τον «Λέβα», σε επίπεδο ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πόσα έχει πετύχει; 31! Έχει δηλαδή όσα ο Μέσι και αν συνεχίσει σε αυτόν τον αριθμό, ίσως και να τον ξεπεράσει τη φετινή χρονιά.

Επίσης είναι ο μόνος παίκτης μαζί με Κριστιάνο Ρονάλντο- Μέσι, που σκοράρει σε 8 συνεχόμενα παιχνίδια ομίλων Champions League. Και τα ρεκόρ συνεχίζονται.

31 – Since he joined Bayern Munich in 2014/15, no player has scored more group stage goals in the #UCL than Robert Lewandowski (31 – same as Messi), and he has now scored in each of his last eight such games in the competition. Bagsman. pic.twitter.com/HcRYJuAgyr

— OptaJoe (@OptaJoe) November 6, 2019