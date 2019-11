Η αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τη Μπάγερν Μονάχου

Η προετοιμασία του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε και το πρωί της Τρίτης οι Ερυθρόλευκοι «πετούν» για το Μόναχο. Εκεί όπου θα δώσουν το πιο δύσκολο παιχνίδι της χρονιάς. Στην έδρα μίας εκ των κορυφαίων και πιο ακριβών ομάδων της Ευρώπης. Με στόχο μια καλή εμφάνιση, αλλά και ό,τι περισσότερο μπορεί.

Οι Ερυθρόλευκοι προπονήθηκαν το πρωί της Δευτέρας και μετά το τέλος του προγράμματος ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε τους 21 ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν στη Γερμανία για τη μεγάλη αναμέτρηση. Χωρίς να υπάρχουν εκπλήξεις και με μοναδικό απόντα τον Πάπε Αμπού Σισέ, ο οποίος δεν είναι ακόμη έτοιμος να αγωνιστεί.

Συγκεκριμένα, ο Μαρτίνς επέλεξε τους εξής παίκτες για την αναμέτρηση της «Αλιάνζ Αρίνα»: Σα, Αλέν, Καραργύρης, Σεμέδο, Ελαμπντελαουί, Μεριά, Τσιμίκας, Παπαδόπουλος, Τοροσίδης, Γκασπάρ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Μπενζιά, Γκιλιέρμε, Ποντένσε, Μασούρας, Λοβέρα, Βαλμπουενά, Ραντζέλοβιτς, Γκερέρο, Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου! / The squad players selected ahead of the match against @FCBayern ! 🔴⚪️⚽️ #Olympiacos #UCL #FCBOLY #FCBayern #SquadList @ChampionsLeague pic.twitter.com/wKK6ZaK72o

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 4, 2019