Lady Gaga: To επίμαχο φόρεμα, η κλοπή και η δημοπρασία

Διαβάστε ακόμη : Πειρατεία σε τάνκερ - Στο «κόκκινο» η αγωνία για τον 20χρονο Έλληνα – Πού βρίσκονται οι όμηροι

View this post on Instagram

I felt like a princess in custom @tiffanyandco made just for me for the #GoldenGlobes 🤗 The Aurora necklace was named after the Aurora Borealis as an homage to #AStarIsBorn 🌟 #TiffanyAndCo