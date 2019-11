«Διαλειτουργικά» διόδια

Τέλος στον παραλογισμό τού να μην μπορείς να οδηγήσεις από ένα σημείο της χώρας σε άλλο με το ίδιο μηχάνημα e-pass φαίνεται ότι δίνουν δύο υπουργοί, οι Κώστας Καραμανλής και Κυριάκος Πιερρακάκης.

Παρά την ύπαρξη σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών, ακόμα και σήμερα, όταν χρειάζεται να οδηγήσουν οι πολίτες από ένα σημείο της χώρας σε άλλο, συχνά διαπιστώνουν πως αλλού τα μηχανήματα e-pass που έχουν λειτουργούν και αλλού όχι.

Επειτα από συνάντηση που είχαν οι δύο υπουργοί με τους παραχωρησιούχους πρόσφατα στο υπουργείο Υποδομών, οι εταιρείες τους δεσμεύτηκαν να παρουσιάσουν μια λύση η οποία θα λειτουργήσει μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Εναν νομπελίστα οικονομολόγο, τον Χριστόφορο Πισσαρίδη, επέλεξε ο Πρωθυπουργός για την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας. Η τοποθέτηση του κύπριου νομπελίστα έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σημειώνω ότι ο κ. Μητσοτάκης μιλούσε συχνά με τον κ. Πισσαρίδη. Αλλά και ο νομπελίστας έλεγε τα καλύτερα λόγια για τον κ. Μητσοτάκη: «Αποτελεί ελπίδα λογικής» είπε σε συνέντευξή του το 2017.

Αναπληρωτή του κ. Πισσαρίδη το Υπουργικό Συμβούλιο τοποθέτησε τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ, Νικόλαο Βέττα. Είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Παvεπιστημίου Αθηvώv και κάτοχος διδακτορικού από το University of Pennsylvania. Ειδικεύεται στη Βιoμηχαvική Οργάνωση, Μικρooικovoμική και στην Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθμισης Αγορών. Εχει εργαστεί στο Duke University στις ΗΠΑ και στο ΙNSEAD στη Γαλλία. Associate Editor του Journal of Industrial Economics και του International Journal of Industrial Organization, όπως και Ερευνητικός Εταίρος στο CEPR του Λονδίνου.