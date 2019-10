Το Vima.gr προτείνει για την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019

Ξένες ταινίες

«Σχέδιο εγκλήματος» (Criminal activities)

ALPHA, 22.50

Η συνάντηση τεσσάρων φίλων μετά από πολύ καιρό, θα καταλήξει σε ένα σχέδιο, που έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν ότι θα τους αποφέρει πολλά χρήματά. Όταν όμως κάτι πάει στραβά και το κόλπο –μαζί με τα χρήματα- τινάζεται στον αέρα, διαπιστώνουν ότι η κόλαση είναι ακόμα μπροστά τους, αφού ο ένας από αυτούς αποκαλύπτει ότι έχει δανειστεί χρήματα από έναν μεγαλομαφιόζο της περιοχής, που τώρα ζητά την πληρωμή του. Χρήματα πλέον δεν υπάρχουν, και ο μόνος τρόπος να μη χάσουν τη ζωή τους είναι να απαγάγουν για λογαριασμό του ένα μέλος της οικογενείας ενός αντιπάλου του… Αγωνία, δράση και ανατροπές σε μια ιστορία φιλίας και εκδίκησης, όπου ο Τζον Τραβόλτα κρατά επάξια τον πρωταγωνιστικό ρόλο. (ΗΠΑ, 2015, 86’)

«Έρχεται τη νύχτα» (It comes at night)

ΣΚΑΙ, 23.00

Φανταστείτε το τέλος του κόσμου. Τώρα φανταστείτε κάτι ακόμη χειρότερο.

Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Τρέι Έντουαρντ Σουλτς επιστρέφει με το ψυχολογικό θρίλερ «Έρχεται τη νύχτα», μετά το ντεμπούτο του, Krisha. Η ταινία ακολουθεί ένα νεαρό αγόρι που παλεύει με εσωτερικούς κι εξωτερικούς φόβους στον απόηχο μιας ακατανόμαστης καταστροφής. Μια αφύσικη απειλή τρομοκρατεί τον κόσμο, κι ένας άντρας με την οικογένεια του έχουν βρει την ασφάλεια σε ένα απομονωμένο σπίτι. Η ηρεμία τους θα δοκιμαστεί όταν φτάσει στο σπίτι μια απεγνωσμένη νεαρή οικογένεια που αναζητά καταφύγιο. Ο Τεξανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης Τρέι Έντουαρντ Σουλτς επιστρέφει στο οικείο για εκείνον θέμα της οικογένειας- πιο συγκεκριμένα οικογένειες αντιμέτωπες με εσωτερικές κι εξωτερικές δυνάμεις. Στο ψυχολογικό θρίλερ «Έρχεται τη Νύχτα» μια ακατανόμαστη αρρώστια έχει πλήξει την ανθρωπότητα σε τρομακτική κλίμακα. (ΗΠΑ, 2017, 91’)

«Fun with Dick & Jane»

ΑΝΤ1, 00.45

Χαριτωμένη αστυνομική κωμωδία του Ντιν Πάρισοτ, με τον Τζιμ Κάρεϊ και την Τία Λεόνι σε ρόλους καλοπαντρεμένων που θα γίνουν σύγχρονοι Μπόνι και Κλάιντ. (ΗΠΑ, 2005, 89′)