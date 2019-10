Το Vima.gr προτείνει για την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

Ντοκιμαντέρ

I am JFK Junior

ONE, 10.00

Η ιστορία ενός νέου ανθρώπου προορισμένου για μεγαλεία, μέσα από αρχειακό υλικό κατά την παραμονή του στον Λευκό Οίκο, αλλά και σπάνιο υλικό από τα χρόνια που ακολούθησαν μετά την δολοφονία του πατέρα του.

Ξένες ταινίες

«Τελευταία κλήση» (Cellular)

ΟΡΕΝ, 21.00

Μια γυναίκα που έχει πέσει θύμα απαγωγής (Κιμ Μπέισινγκερ) τηλεφωνεί στο κινητό αγνώστου (Κρις Εβανς) παρακαλώντας τον να τη βοηθήσει. Κρίμα που μια καλή ιδέα δεν αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο θρίλερ του Ντέιβιντ Ρ. Ελις που πέρασε απαρατήρητο όταν προβλήθηκε. Εξαίρετος όμως σε β’ ρόλο, ο Γουίλιαμ Μέισι υποδύεται τον αστυνομικό που προσπαθεί να βγάλει το φίδι από την τρύπα. (ΗΠΑ, 2004, 85′)

«Τα δύο πρόσωπα του Γενάρη» (The two faces of January)

STAR, 02.00

1962. Ο χαρισματικός Τσέστερ και η γοητευτική σύζυγος του Κολέτ, βρίσκονται στην Αθήνα για διακοπές. Κατά την επίσκεψη τους στην Ακρόπολη, συναντούν τον νεαρό Ράινταλ, έναν αμερικάνο, που εργάζεται ως ξεναγός. Μαγεμένος από την ομορφιά της Κολέτ αλλά και τα πλούτη του Τσέστερ, θα δεχτεί μετά χαράς την πρόσκληση για δείπνο μαζί τους. Το ζευγάρι όμως κρύβει πολλά και σκοτεινά μυστικά. Ο Τσέστερ ζητάει από το Ράινταλ να τον βοηθήσει να μεταφέρει το πτώμα ενός άντρα, που ισχυρίζεται ότι του επιτέθηκε και αναγκάστηκε να σκοτώσει. Εκείνος συμφωνεί, αλλά καθώς τα γεγονότα παίρνουν άλλη τροπή, βρίσκει τον εαυτό του εκτεθειμένο σε κίνδυνο και ανίκανο να ξεφύγει. Ο Τσέστερ, πνιγμένος στα συναισθήματα ζήλιας και παράνοιας, που τον κατακλύζουν παρακολουθώντας τον Ράινταλ να έρχεται πιο κοντά στην Κολέτ, φέρνει ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο παράξενο τρίγωνο. Ένα ταξίδι από την Ελλάδα στην Τουρκία, τους οδηγεί σε ένα δραματικό φινάλε στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ και αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του σεναριογράφου της ταινίας «Drive», Χοσεΐν Αμινί. (ΒΡΕΤΑΝΙΑ/ΓΑΛΛΙΑ/ΗΠΑ, 2014, 87’)