Το Chivas Venture, ο Δήμητρης Καλαβρός-Γουσίου και το Impact Hub Athens προσκαλούν τους Έλληνες κοινωνικούς start–uppers να μάθουν πώς μπορούν να διεκδικήσουν μέρος χρηματοδότησης $1 εκατ. για την επιχείρηση τους σε ένα και μοναδικό mentoring workshop πριν τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

Το Chivas Venture, o παγκόσμιος διαγωνισμός κοινωνικής επιχειρηματικότητας, διοργανώνει ένα και μοναδικό workshop για κοινωνικούς επιχειρηματίες την Τρίτη 8 Οκτωβρίου, στις 19:00 στο χώρο του Impact Hub Athens (Καραϊσκάκη 28, Αθήνα – πλησίον μετρό ‘Μοναστηράκι’), με θέμα “Social entrepreneurship and social good. Ways to make money by doing good”. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τo πώς μπορούν να κάνουν την αίτησή τους για να διεκδικήσουν μέρος της ετήσιας χρηματοδότησης $1 εκατ. που προσφέρει κάθε χρόνο ο διαγωνισμός, για να εξελίξουν την επιχείρηση τους καθώς και για τη στρατηγική κερδοφόρου κοινωνικού επιχειρείν.

Ο Δημήτρης Καλαβρός-Γουσίου, Co-Founder & General Partner στο Velocity.Partners, θα είναι ο επικεφαλής του φετινού Chivas Venture mentoring workshop. Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι ο Δημήτρης Κοκκινάκης, συν-ιδρυτής του Impact Hub Athens, που θα μοιραστεί με τους συμμετέχοντες insights και προτάσεις για το πώς μπορούν να δημιουργήσουν επιτυχημένα κερδοφόρα επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία παράλληλα προσφέρουν στην κοινωνία και το περιβάλλον, καθώς και η Ελληνίδα νικήτρια Chivas Venture 2018-2019, κα Ζωή Κουρνιά, ιδρύτρια και δημιουργός της εφαρμογής Ingred.io, η οποία θα μοιραστεί την εμπειρία της από τον περσινό διαγωνισμό. Στο τέλος του workshop οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην online πλατφόρμα του διαγωνισμού μαζί με την έμπειρη ομάδα των Chivas Venture και Impact Hub Athens και να συμπληρώσουν τη δική τους αίτηση που μπορεί να κάνει τα όνειρά τους πραγματικότητα.

Το Chivas Venture, κάθε χρόνο διοργανώνει mentoring workshop με στόχο την ενίσχυση του οικοσυστήματος των κοινωνικών επιχειρηματιών στην Ελλάδα, μέσω της επιμόρφωσης και της επαφής με ειδήμονες του κλάδου.

Μπορείς να κλείσεις τη θέση σου στο workshop στο Facebook event του Chivas Venture Greece, ενώ μπορείς να υποβάλλεις οποιαδήποτε ερώτηση για τον διαγωνισμό μέσω μηνύματος.

Αν θέλεις να διεκδικήσεις μέρος της χρηματοδότησης $1 εκατ. που προσφέρει το Chivas Venture, μπες και συμπλήρωσε την αίτησή σου στο chivas.com μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2019.