Κομισιόν : η ΕΕ πλήρως δεσμευμένη στην εφαρμογή της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας

Οι συναντήσεις που είχαν χθες ο Ευρωπαίος επίτροπος για τη Μετανάστευση, Δημήτρης Αβραμόπουλος, και ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Χορστ Ζεεχόφερ, στην Τουρκία είναι «απόδειξη ότι η συνεργασία με την Τουρκία συνεχίζεται» για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, σημείωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νατάσα Μπερτό.

Αναφερόμενη στις χθεσινές δηλώσεις του κ. Αβραμόπουλου από την Άγκυρα, τόνισε ότι η Τουρκία φιλοξενεί μεγάλο αριθμό προσφύγων και έχει δείξει «αλληλεγγύη και γενναιοδωρία» στους πρόσφυγες, ενώ παραμένει σημαντικός εταίρος της ΕΕ στη διαχείριση του εν λόγω ζητήματος.

H Νατάσα Μπερτό, όπως είπε, η ΕΕ παραμένει πλήρως δεσμευμένη στην εφαρμογή της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας κι αυτή είναι μια «κοινή δέσμευση» όλων των πλευρών που επαναβεβαιώθηκε στις χθεσινές συναντήσεις.

Οι δύο Ευρωπαίοι συναντήθηκαν χθες με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, και σήμερα το πρωί με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Αντικείμενο των συναντήσεων ήταν η ενδυνάμωση της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης και της αποτροπής των παράτυπων αναχωρήσεων μεταναστών από την Τουρκία, καθώς και της συνεργασίας με την Ελλάδα σε αυτό το ζήτημα.

Συζητήθηκε, επίσης, και η συνεργασία των δύο πλευρών στο πλαίσιο του Ταμείου Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία και το ζήτημα της απελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων για τους Τούρκους πολίτες.

Thanking Turkey for its hospitality and generosity toward migrants he said :»We will continue to work hand in hand with the Turkish authorities – both at political and technical levels – to address together the challenges of migration. This is in our common interest.» pic.twitter.com/qqkV9vIwO9

— EU Delegation Turkey (@EUDelegationTur) October 4, 2019