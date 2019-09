La Liga : Στο ρετιρέ η Ρεάλ Μαδρίτης, 2-0 την Οσασούνα

Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Η Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα απολύτως πρόβλημα επικράτησε με 2-0 της Οσασούνα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για την 6η αγωνιστική της Primera Division και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν είχε ένα εύκολο βράδυ απέναντι στην Οσασούνα και έφτασε με σχετική άνεση στο τρίποντο της νίκης. Τον δρόμο για την επικράτηση άνοιξε στο 36’ ο Βινίσιους με ένα άπιαστο σουτ. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός στόπαρε ωραία έξω από την περιοχή και με ένα δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα συστημένη στα δίχτυα των φιλοξενούμενων για το 1-0. Ο Λατινοαμερικάνος σούπερ σταρ δεν το σκέφτηκε, είδε ότι έχει χώρο, «κεραυνοβόλησε» τον Ρούμπεν και πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ.

Το 2-0 ήρθε από τον Ροντρίγκο στο 72’. Ο Κασεμίρο έκανε τη βαθιά μπαλιά, ο Βραζιλιάνος επιθετικός βγήκε ταχύτατα στην κόντρα, χόρεψε τον αντίπαλό του και με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σφραγίζοντας τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης.

Με αυτό το τρίποντο η Βασίλισσα έφτασε τους 14 πόντους και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι παίκτες του Ζιντάν έκαναν το καθήκον τους απέναντι στην Οσασούνα και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο σαββατιάτικο ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Μετροπολιτάνο», για την 7η αγωνιστική της Primera Division. Μάλιστα, εκτός από μαδριλένικο θα είναι και ντέρμπι κορυφής, καθώς οι Ροχιμπλάνκος βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 13 πόντους.

Δείτε το 1-0:

Vinicius Scored an amazing Goal Against Osasuna!!! His crying is the evident what he is going through… Congrats Lad @viniciusjr #halamadrid pic.twitter.com/lpWXrd3tzI

