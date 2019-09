Καταγγελία προπονητή για νοθεία στην ψηφοφορία της FIFA

Ο Λιονέλ Μέσι προ ημερών αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος της χρονιάς, κατακτώντας το βραβείο της FIFA. Ο Αργεντινός άφησε πίσω του τους Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και Κριστιάνο Ρονάλντο σε μια απόφαση που ξένισε πολλούς.

Την βράβευση του Μέσι όμως φαίνεται να επισκιάζει μια οσμή… σκανδάλου. Σκάνδαλο το οποίο ξεκίνησε με τις καταγγελίες του Ζντράβκο Λογκάρουσιτς. Πρόκειται για τον Ομοσπονδιακό προπονητή του Σουδάν ο οποίος συμμετείχε στην ψηφοφορία.

Ο Λογκάρουσιτς καταγγέλλει πως άλλα ονόματα ψήφισε στο χαρτί και άλλα δημοσίευσε η FIFA μετά το πέρας της διαδικασίας. Συγκεκριμένα όπως προκύπτει και από τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο twitter, ψήφισε τους Σαλάχ, Μπαπέ και Μανέ, ενώ κατόπιν στην ηλεκτρονική αποτύπωση της διαδικασίας φαίνεται πως έχει ψηφίσει τους Μέσι Φαν Ντάικ και Μανέ.

Νοθεία της ψηφοφορίας ή λάθος κατά την καταγραφή που δεν επηρέασε την ψηφοφορία; Όπως και να έχει τα βραβεία της FIFA ψέγονται από πολλούς για την αξιοπιστία τους η οποία στην προκειμένη περίπτωση έχει δεχθεί ένα ακόμα, πολύ ισχυρό πλήγμα.

Sudan coach Zdravko Logarušić says he voted for Egypt’s @MoSalah in the #FIFABestAwards awards as well as @KMbappe but his vote was changed to Lionel Messi and Vigril Van Dijk, Logarušić took a screenshot of his vote before submitting it. @FIFAcom must speak! #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/ds9dCIhpVL

— Sheikh Tophic Sienu (@DeSheikh1) September 25, 2019