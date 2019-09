Το Vima.gr προτείνει για την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

Ελληνική σειρά

«Αν ήμουν πλούσιος»

ΑΝΤ1, 20.45

Η Χριστίνα προσπαθεί να συμφιλιώσει τον Σωτήρη και τη Βενετία, όμως, ο Σωτήρης έχει κρυμμένο άσσο στο μανίκι του και η Βενετία φεύγει οριστικά απ’ το σπίτι και μη έχοντας που να πάει μετακομίζει στη Σαββούλα. Τι θα φέρει αυτή η συγκατοίκηση; Η Δάφνη είναι έτοιμη να καταδώσει τον Στρατή στην αστυνομία, αλλά προς μεγάλη της έκπληξη στο αστυνομικό τμήμα αναγνωρίζουν τον Στρατή ως συνάδερφο τους. Ο Στρατής ζητά από τη Δάφνη να κόψουν κάθε επαφή. Παράλληλα το τσιράκι του Βρανά ετοιμάζεται να εισπράξει τον λαχνό της Σμαράγδας αλλά συλλαμβάνεται.

Ξένες ταινίες

«Ο σωματοφύλακας του εκτελεστή» (Hitman’s bodyguard)

STAR, 21.00

Ο κορυφαίος σωματοφύλακας στον κόσμο, καλείται να προστατεύσει τη ζωή του θανάσιμου εχθρού του, ενός από τους πιο διαβόητους εκτελεστές του πλανήτη. Ο ασταμάτητος σωματοφύλακας και ο αδίστακτος δολοφόνος, βρίσκονται για χρόνια αντιμέτωποι, αλλά τώρα θα βρεθούν μαζί για ένα απίστευτα τρελό 24ωρο. Κατά τη διάρκεια της άγριας περιπέτειας, που θα τους μεταφέρει από την Αγγλία έως τη Χάγη, θα αντιμετωπίσουν καταδιώξεις με αυτοκίνητα, αλλόκοτες περιπέτειες με πλοίο αλλά και έναν ανελέητο δικτάτορα της Ανατολικής Ευρώπης, που διψάει για αίμα. (ΗΠΑ, 2017, 118’)

«Τα πλεονεκτήματα τού να είσαι στο περιθώριο» (The Perks of Being a Wallflower)

ΕΡΤ 2, 23.00

Ευφυής και εσωστρεφής, ο Τσάρλι παρακολουθεί τα πάντα από το περιθώριο μέχρι την μέρα που δύο χαρισματικοί τελειόφοιτοι, η Σαμ και ο ετεροθαλής αδερφός της Πάτρικ, θα τον εντάξουν στην παρέα τους. Θα τον ενθαρρύνουν να «βγει από το καβούκι του» και θα τον εισάγουν στη μουσική, στον κινηματογράφο, στο «The Rocky Horror Picture Show» και, τελικά, στον έρωτα. Ο συγγραφέας Στίβεν Τσμπόσκι γράφει και σκηνοθετεί την κινηματογραφική διασκευή του δικού του μυθιστορήματος -το οποίο έχει πουλήσει περισσότερα από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στις ΗΠΑ- και συνεργάζεται με τους παραγωγούς του «Juno». (ΗΠΑ, 2012, 103’)