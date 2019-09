Το Vima.gr προτείνει για την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

Ελληνική σειρά

«Έρωτας μετά»

ALPHA, 21.50

Μετά τα τελευταία γεγονότα στο ιατρικό κέντρο, η Άννα εξακολουθεί να θεωρείται αγνοούμενη. Την ίδια στιγμή, η Ηλέκτρα βαθιά λυπημένη που ο Κωνσταντίνος αν και σε κώμα αντέδρασε στιγμιαία στο άκουσμα του ονόματος της Άννας, προσπαθεί να του αποσπάσει μια δεύτερη αντίδραση. Το ενδιαφέρον της Νόρας για την υπόθεση, ανοίγει καινούριο δρόμο στην έρευνα του Γιώργου, βοηθώντας τον να βρει στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα η έρευνα του Παπαδόπουλου τον στέλνει να συναντήσει ένα πρόσωπο από το παρελθόν του Ηλία που μπορεί να του προσφέρει πληροφορίες για τις παράτυπες δραστηριότητές του. Πίσω στο παρελθόν, η αποκάλυψη πως η Ηλέκτρα δανείστηκε χρήματα κρυφά για να καλύψει τις υποχρεώσεις της στη γκαλερί, κλονίζει τη σχέση του ζευγαριού, που υπόσχεται να μην κρατήσει ξανά τίποτα κρυφό.

Ξένες ταινίες

«Illuminati: Οι πεφωτισμένοι» (Angels and demons)

ANT1, 22.45

Η επιστήμη είναι σύμμαχος ή αντίπαλος της θρησκείας; Ενα παλιό ερώτημα που τίθεται εκ νέου κατά τη διάρκεια της χορταστικής αυτής περιπέτειας που στηρίχθηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Νταν Μπράουν και γυρίστηκε από τους ίδιους βασικούς συντελεστές του «Κώδικα Ντα Βίντσι», επίσης του Μπράουν. (ΗΠΑ, 2009, 141′)

«Το κορίτσι με το τατουάζ» (Millennium: The girl with the dragon tattoo»

ΟΡΕΝ, 22.50

Ο μαχητικός δημοσιογράφος Μίκαελ Μπλόμκβιστ προσλαμβάνεται από έναν πάμπλουτο βιομήχανο προκειμένου να ανακαλύψει όλη την αλήθεια γύρω από την εδώ και 36 χρόνια εξαφανισμένη ανιψιά του. Εκείνος συνεργάζεται με μια νεαρή χάκερ, τη Λίσμπετ, μια κοπέλα τρομακτικής ευφυΐας αλλά με αρκετές ιδιαιτερότητες. Μια ασυνήθιστη ερωτική ιστορία ξεκινά μεταξύ τους τη στιγμή που από τη Σουηδία στο Λονδίνο και από εκεί στην Αυστραλία αρχίζουν να ξετυλίγουν το κουβάρι της εξαφάνισης, το οποίο κρύβει απίστευτες οικογενειακές ίντριγκες, σεξουαλικές διαστροφές, οικονομικές απάτες και στυγερά εγκλήματα. (Δανία / Γερμανία / Σουηδία, 2009, 140′)