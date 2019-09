Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με ΠΑΟ

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό. / The squad players selected ahead of the match against Panathinaikos. 🔴⚪️⚽️#Olympiacos #Slgr #Squadlist

Δημοσιεύτηκε από Olympiacos FC στις Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019