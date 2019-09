Η αγωνία του Σταϊκούρα πριν από το Eurogroup

Είναι το πρώτο Eurogroup αυτό της Παρασκευής στο οποίο μετέχει ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας (φωτογραφία) και όπως είναι φυσικό κάποια αγωνία την έχει. Και τούτο γιατί στην άτυπη αυτή σύνοδο του Eurogroup θα συζητηθεί η Ελλάδα σε δύο… δόσεις. Πρώτον, θα γίνει μια ενημέρωση από τον κ. Σταϊκούρα για την οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει η νέα κυβέρνηση (μη νομίζετε πως θα ειπωθεί τίποτα το εξαιρετικά σοβαρό, απλώς θα τονιστεί η προσήλωση της χώρας στις μεταρρυθμίσεις και στην αυστηρή εκτέλεση του προγράμματος) και, δεύτερον, ο υπουργός Οικονομικών θα ζητήσει την έγκριση για προεξόφληση του ΔΝΤ. Υπάρχει και ένα τρίτο, αλλά περιλαμβάνεται στη σφαίρα των κοινωνικών εκδηλώσεων. Οτι δηλαδή ο κ. Σταϊκούρας θα γνωρίσει τους συναδέλφους του της ευρωζώνης (τους περισσότερους θα τους συναντήσει για πρώτη φορά) και θα αποχαιρετήσει σε κατ’ ιδίαν συνάντηση τον κ. Μοσκοβισί (που επί χρόνια παίνευε τον Αλέξη Tσίπρα και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο), ο οποίος παύει τον Οκτώβριο να είναι επίτροπος.

***

Αλλά μη νομίζετε ότι αυτά τα Eurogroup, έστω και άτυπα, είναι άνευ ενδιαφέροντος. Ετσι την Τετάρτη το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός (μετά τον αγιασμό για τα πρωτάκια που θα παρακολουθήσει σε Δημοτικό Σχολείο στο Γαλάτσι) θα μεταβεί στο υπουργείο Οικονομικών. Αλλά δεν θα είναι μόνο ο Πρωθυπουργός που θα μεταβεί στο υπουργείο, αλλά και το μισό Υπουργικό Συμβούλιο (συνολικά 17 υπουργοί και υφυπουργοί) στην πρώτη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Τι θα αποφασίσει; Μου λένε ότι θα είναι έκπληξη, παρά το γεγονός ότι δεν προβλέπεται να υπάρξουν νέα μέτρα.

***

«Good success»

Εχει πάρει φωτιά το Διαδίκτυο για τα αγγλικά (πάλι) του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για τη δήλωσή του ότι ήταν, είναι και εξακολουθεί να είναι αντισυστημικός. Πού έκανε αυτήν τη δήλωση; Στην πόλη Κόμο, από τις πλέον συστημικές πόλεις του κόσμου. Πέρα όμως από την ευχή που έδωσε «good success» (προφανώς μετάφρασε το «καλή επιτυχία»), είπε και άλλα μαργαριτάρια. Το πρόβλημα με τον ξενόγλωσσο κ. Τσίπρα είναι ότι επιχειρεί να ομιλήσει αγγλικά σκεπτόμενος ελληνικά και να μεταφράζει τα ελληνικά στα αγγλικά ως έχουν.

***

Ποιος έμαθε στον Αλέξη αγγλικά

Προτού σας δώσω άλλα παραδείγματα, με πιο γνωστό το περιβόητο «we have already eaten the camel and now there is the queue», θέλω να σας πω ότι, όταν ανέλαβε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και εν συνεχεία (το 2015) πρωθυπουργός, τα αγγλικά του κ. Τσίπτρα ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ποιος όμως τον δίδαξε αγγλικά; Απ’ ό,τι έμαθα, έκανε εντατικά μαθήματα, ενώ ήταν πρωθυπουργός, από έναν καθηγητή Αγγλικών, μέλος της τότε Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Το περίεργο είναι ότι ύστερα από πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (λες και τα μαθήματα που έκανε ήταν ταχύρρυθμα) μιλούσε στα αγγλικά χωρίς την παρέμβαση διερμηνέα με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, με την κυρία Μέρκελ (στις τηλεδιασκέψεις), με πλανητάρχες (Ομπάμα και Τραμπ) με πρώην πλανητάρχες (Μπιλ Κλίντον), με τροικανούς, με την Κριστίν Λαγκάρντ και στις συνόδους κορυφής.

***

Για τα αγγλικά του κ. Τσίπρα, με την ευκαιρία της συνέντευξης που έδωσε στο CNBC, ασχολήθηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η Βάσω Κιντή, αναπληρώτρια καθηγήτρια Φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ, από τον χώρο της Κεντροαριστεράς, αφού βρέθηκε κοντά στη ΔΗΜΑΡ και μετά στο Ποτάμι. Υπήρξε επικριτική για τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και αρθρογράφησε συχνά εναντίον της κυβέρνησης Τσίπρα. Συγκεκριμένα έδωσε μερικά παραδείγματα των αγγλικών του πρώην πρωθυπουργού:

***

– «It is emergent now to take brave decisions for the future» [εννοεί urgent].

– «Populism is to sink your people in hate…».

– «As I said you before…».

– «Find a justice solution…»

– «Ηe [Cameron] managed to took a good decision from his side from the EU for less Europe».

– «Εverybody had became more tired about that…».

– «We used to have three dynasties that want to took the power…».

– «Ηe [Mitsotakis] believes in neoliberal reforms that was the main core of the memoranda, first, two, third memoranda, so he wants to excuse that these reforms because of the increasing of the goals».

– «Ιf he [Mitsotakis] wants to give back whatever we managed to catch with difficult fights».

***

Ρίξε κόκκινο στη νύχτα

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αποχαιρέτησε τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα λέγοντας «ένας αγαπημένος φίλος του Φεστιβάλ της ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, έφυγε αφήνοντας τα τραγούδια του, που τόσα χρόνια τραγουδάγαμε μαζί, ρίχνοντας “κόκκινο στη νύχτα”». Ο γνωστός τραγουδοποιός είχε στηρίξει το Φεστιβάλ της ΚΝΕ σε δύσκολες εποχές, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, τραγουδώντας μαζί με τον Διονύση Τσακνή στις συναυλίες του. Ο στίχος από το τραγούδι του «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα» είχε γίνει σύνθημα στις αφίσες της ΚΝΕ. Πολλοί ίσως δεν θυμούνται ότι είχε στηρίξει το ΚΚΕ και σε αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις και μάλιστα είχε εκλεγεί στον Δήμο Αθηναίων με τον συνδυασμό του ΚΚΕ όταν υποψήφιος δήμαρχος ήταν ο Σπύρος Χαλβατζής.