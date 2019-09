Το vima.gr προτείνει για την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019

Ξένες ταινίες

«Επικίνδυνη οικογένεια» (Malavita/ The family)

EPT2, 23.00

«Μαύρη» κωμωδία του Λικ Μπεσόν με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και πάλι σε ρόλο γκάνγκστερ, μόνο που αυτή τη φορά βρίσκεται σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων που σημαίνει ότι η ζωή του και η ζωή των δικών του βρίσκεται διαρκώς σε κίνδυνο. Η ταινία παρακολουθείται ευχάριστα σαν ένα μεγάλο επεισόδιο των «Sopranos» (και δεν είναι καθόλου τυχαίο που στο σενάριο του Μπεσόν έχει συνεργαστεί ο σεναριογράφος της σειράς Μάικλ Καλέα). Το καστ συμπληρώνουν η Μισέλ Πφάιφερ (σύζυγος του Ντε Νίρο) και ο Τόμι Λι Τζόουνς (μπάτσος – σκληρό καρύδι). (ΗΠΑ/ Γαλλία, 2013, 101’)

«Υπόθεση 39» (Case 39)

ΣΚΑΙ, 00.15

Μία κοινωνική λειτουργός προσπαθεί να προστατεύσει ένα μικρό κορίτσι από τους γονείς της οι οποίοι καθώς φαίνεται την κακοποιούν με εξαιρετικά άσχημους τρόπους. Στην πορεία όμως θα αποκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες που ώθησαν τους γονείς σε αυτή τη συμπεριφορά. Πρωταγωνιστούν: Ρενέ Ζελβέγκερ, Τζοντέλ Φέρλαντ, Ίαν ΜακΣέιν, Μπράντλει Κούπερ, Σίνθια Στίβενσον (ΗΠΑ/Καναδάς, 2009, 109’)

«Lady in the water» (Lady in the water)

STAR, 01.00

Ο Κλίβελαντ Χιπ, διαχειριστής ενός συγκροτήματος διαμερισμάτων, ανακαλύπτει μια «νύμφη» από τον κόσμο των πλασμάτων του νερού που ακούει στο όνομα «Στόρι». Η προσπάθειά του να τη βοηθήσει να επιστρέψει στον Γαλάζιο Κόσμο, απ’ όπου προέρχεται, θα τον μπλέξει σε μια επικίνδυνη και απρόβλεπτη περιπέτεια καθώς τέρατα από τον κόσμο της είναι αποφασισμένα να καταστρέψουν την Στόρι αλλά κι όποιον επιδιώξει να τη βοηθήσει. (ΗΠΑ, 2006, 99’)