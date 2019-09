Το vima.gr προτείνει για την Πέμπτη 05 Σεπτεμβρίου 2019

Μουντομπάσκετ 2019

Ελλάδα – Νέα Ζηλανδία

ΕΡΤsports, 15.00

Προκριματικά Euro 2020

Φινλανδία-Ελλάδα

OPEN, 21.45

Ξένες ταινίες

«Ραντεβού στον αέρα» (Up in the air)

ΣΚΑΙ, 21.50

Το αστέρι μιας «εταιρείας απολύσεων» (Τζορτζ Κλούνεϊ) έρχεται σε σύγκρουση με τη συνείδησή του. Το ατού της ταινίας του Τζέισον Ράιτμαν, που απέσπασε έξι υποψηφιότητες για Οσκαρ χωρίς να κερδίσει πουθενά, είναι ότι αντιμετωπίζει με χάρη αλλά και εντιμότητα ένα πολύ σοβαρό ζήτημα των καιρών μας: τις απολύσεις. (HΠΑ, 2009, 120′)

«Το δίκτυο» (Network)

EPT2 23.00

Ο Σίντνεϊ Λιούμετ ασκεί δριμύτατη κριτική στους μηχανισμούς της τηλεόρασης και ο Πίτερ Φιντς κέρδισε μετά θάνατον ένα Οσκαρ (ά ανδρικού ρόλου) για τον ρόλο του επαναστατημένου παρουσιαστή ειδήσεων, που γίνεται άβουλο όργανο της τηλεοπτικής εξουσίας. Δίπλα του η Φέι Ντάναγουεϊ (επίσης βραβευμένη με Οσκαρ για την ίδια ταινία) ο Ρόμπερτ Ντιβάλ και ο Γουίλιαμ Χόλντεν. (ΗΠΑ, 1976, 121’)

«Το χάρισμα» (Solace)

STAR, 23.30

Ο βετεράνος πράκτορας του FBI, Τζο Μέριγουεδερ ζητάει τη βοήθεια ενός συνταξιοδοτημένου γιατρού, του Τζον Κλάνσι, για να επιλύσει μια σειρά από μυστηριώδεις δολοφονίες. Οι υπερφυσικές δυνάμεις του Κλάνσι όμως, ο οποίος αγγίζοντας ένα πρόσωπο ή ένα αντικείμενο, βλέπει το παρελθόν και το μέλλον, τον βάζουν στο στόχαστρο του δολοφόνου. Ο serial killer έχει ακριβώς το ίδιο χάρισμα. Ο γιατρός σύντομα θα αντιληφθεί ότι το χάρισμα του δεν είναι αρκετό ενάντια στις δυνάμεις αυτού του στυγερού εγκληματία. (ΗΠΑ, 2015, 101’)