Καλιφόρνια: Φόβοι για δεκάδες νεκρούς σε φλεγόμενο σκάφος

Πλοίο στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια τυλίχθηκε στις φλόγες με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς.

Το πυροσβεστικό τμήμα της κομητείας Βεντούρα δήλωσε τη Δευτέρα ότι τουλάχιστον 34 άτομα έχασαν τη ζωή τους λόγω πυρκαγιάς σε πλοίο.

Santa Cruz Island boat fire: The Ventura County Fire Department has confirmed 34 fatalities in the incident https://t.co/WqZR0Hq8am via @KTLA #California pic.twitter.com/mCfrEG4bX4

Νωρίτερα, η ακτοφυλακή είχε γνωστοποιήσει ότι έσπευδε να συνδράμει μετά από συναγερμό σε πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνια.

«Το Λιμενικό Σώμα έχει ξεκινήσει μεγάλη επιχείρησης διάσωσης μαζί με τη συνδρομή από τοπικούς φορείς για να βοηθήσουν περισσότερα από 30 άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο σε ένα πλοίο μήκους 75 ποδιών (22.86 μέτρα) κοντά στο νησί Σάντα Κρουζ» έγραφε στο Twitter.

The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers. https://t.co/ojaSdUTHXd

— USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles) September 2, 2019