Οι σημαίες και πάλι στους άριστους

Στη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου (και σε κάθε μαθητική παρέλαση εφεξής) αυτοί που θα κρατούν ψηλά και υπερήφανα τις ελληνικές σημαίες (φωτογραφία) θα είναι οι άριστοι μαθητές και μαθήτριες και όχι αυτοί που προέρχονται από κλήρωση. Την απόφαση αυτή έλαβε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η οποία επαναφέρει τον θεσμό της αριστείας και στις μαθητικές παρελάσεις. Εναν θεσμό που κατήργησε αναιτίως η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία είχε ένα μικρό προβληματάκι με τους άριστους και την αριστεία. Διακήρυττε, φέρ’ ειπείν, την ισότητα, αλλά την ισότητα προς τα κάτω, λέγοντας ότι η αριστεία είναι ρετσινιά. Αντιθέτως, όπως μου λέει η υπουργός Παιδείας, η νέα κυβέρνηση διακηρύττει την ισότητα στην αριστεία, δηλαδή όλοι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες (εάν το θελήσουν) να εξελιχθούν σε άριστους. Αυτός είναι και ο ιδιαίτερος συμβολισμός του άριστου σημαιοφόρου.

***

Η υπουργός Παιδείας («που πηγαίνει σφαίρα το χαρτοφυλάκιό της», σύμφωνα με χαρακτηρισμό ενοίκου του Μεγάρου Μαξίμου) σιγά-σιγά αλλά σταθερά αποκαθηλώνει όλους τους νόμους του προκατόχου της Κώστα Γαβρόγλου. Από το πότε θα χτυπά το κουδούνι στα σχολεία έως και τις μαθητικές παρελάσεις, που σε καμία περίπτωση δεν θέλει να καταργήσει. Ούτε θέλει να ακούσει προτάσεις (που δεν έχουν όμως υλοποιηθεί) των προκατόχων της για κατάργηση της πρωινής προσευχής και του αγιασμού στα σχολεία.

***

Τα 90λεπτα του Μητσοτάκη

Με τον Εμανουέλ Μακρόν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε επί 90 λεπτά στα γαλλικά. Με την κυρία Ανγκελα Μέρκελ μίλησε και με αυτήν 90 λεπτά στα αγγλικά, αλλά στην κατ’ ιδίαν συνάντηση μίλησε στα γερμανικά. Δείτε τώρα κάτι πράγματα που κάνει ο Πρωθυπουργός…

***

Αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Μακρόν ο Πρωθυπουργός ανήρτησε στο Twitter ανακοίνωση στα γαλλικά. Μετά τη συνάντηση με τη Μέρκελ ανήρτησε ανακοίνωση στα γερμανικά. Μου λένε ότι με όποιον ξένο ηγέτη θα συναντιέται από εδώ και πέρα θα αναρτά στη γλώσσα τού ηγέτη την ανακοίνωση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Οτι ήδη μελετά πώς θα γράψει στα κινεζικά μια ανακοίνωση μετά τη συνάντηση που θα έχει στη Σανγκάη με τον κινέζο πρόεδρο. Τελικά αποκτήσαμε πολύγλωσσο πρωθυπουργό, όχι σαν κάποιους άλλους (λένε κυβερνητικές πηγές) που ακόμα και τις παροιμίες περί… καμήλας επιχειρούσαν να τις μεταφράσουν λέγοντας «we have already eaten the camel and now there is the queue».

***

Πιάτα με… φακέλους

Πάντως είχε ενδιαφέρον το γεύμα που παρέθεσε η κυρία Μέρκελ στον Πρωθυπουργό και στην αντιπροσωπεία που τον συνόδευε. Ρώτησα έναν υπουργό που ήταν στο γεύμα να μου πει τι ακριβώς έφαγαν και αντί απάντησης μου είπε: «Εγώ είμαι σοβαρός, δεν μπορώ να ασχολούμαι με γεύματα και τα τοιαύτα». Ωστόσο τίμησε το γεύμα. Εκείνο που έμαθα είναι ότι αντί για πιάτα στο τραπέζι της Μέρκελ υπήρχαν… φάκελοι – ή μάλλον, για να ακριβολογήσω, οι φάκελοι βρίσκονταν μέσα στα πιάτα.

***

Ασκήσεις επί χάρτου για τη ΔΕΘ

Αυτό το Σαββατοκύριακο για τον Πρωθυπουργό δεν έχει ούτε κολύμπι στο Μαράθι, ούτε SUP στις παραλίες των Χανίων. Οπως λένε οι συνεργάτες του, θα τραβήξει κουπί… δωματίου με συσκέψεις εν όψει ΔΕΘ. Σάββατο και Κυριακή στο πρωθυπουργικό πρόγραμμα έχει ΔΕΘ και τίποτε άλλο. Ωστόσο δεν πρέπει ο κόσμος να έχει μεγάλες προσδοκίες για εξαγγελίες και τέτοια. Θα περιοριστεί στα σχέδια για ανάπτυξη και μείωση φόρων που είχε εξαγγείλει κατά την προεκλογική περίοδο και τίποτε άλλο.

***

Χρυσοχοΐδης και Αλιβιζάτος

Μόνο θετικά σχόλια προκάλεσε η πρωτοβουλία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να ζητήσει τη συνδρομή του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Νίκου Αλιβιζάτου για τα περιστατικά αυθαιρεσίας των αστυνομικών. Ο κ. Αλιβιζάτος ήταν παρών στη συνάντηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με τον Συνήγορο του Πολίτη κ. Ποττάκη: «Η Αστυνομία υπάρχει για τη νομιμότητα και δεν υφίσταται Αστυνομία έξω από αυτήν» υπογράμμισε ο υπουργός, για να προσθέσει: «Προστατεύει τους πολίτες, δηλαδή κυρίως και πρωτίστως προστατεύει τα δικαιώματά τους».

***

Αδρανοποίηση του ΠαΣοΚ

Δεν είναι και τόσο ανέφελο, μου λένε, το εσωκομματικό τοπίο στο Κίνημα Αλλαγής. Η απόφαση της Φώφης Γεννηματά να αναγγείλει στις 3 Σεπτεμβρίου την οργανωτική αδρανοποίηση του ΠαΣοΚ είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις, αφού από την προεκλογική περίοδο είναι εμφανές ότι υπάρχει μια τάση επιστροφής στο ΠαΣοΚ. Οι αντιδράσεις εκτιμάται ότι δεν θα προέλθουν τόσο από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη, που όλο αυτό το διάστημα κρατά χαμηλούς και προσεκτικούς τόνους, όσο από την πλευρά του Παύλου Γερουλάνου, που οι φήμες τον θέλουν αποφασισμένο ακόμα και να διεκδικήσει την προεδρία του ΠαΣοΚ. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποιου είδους επανάσταση επειδή δεν θα γίνει το συνέδριο του ΠαΣοΚ, ή αν θα γίνει, στις αρχές της νέας χρονιάς, θα είναι… κάτι σαν συνέδριο. Αλλη είναι η ανησυχία της Χαριλάου Τρικούπη. Μην αρχίσει ο Γιώργος Παπανδρέου, με αφορμή τη μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ, τις δηλώσεις για διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων. Εκεί θα υπάρξει πρόβλημα.