Εκτός ελέγχου η Τουρκία: Διαφημίζει πλέον την προκλητικότητά της

Εκτός ελέγχου βρίσκεται πλέον η Τουρκία, η οποία όχι μόνο δεν δείχνει να πτοείται από τις προειδοποιήσεις της Ουάσινγκτον και της ΕΕ, αλλά κλιμακώνει τις κινήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο και σαν να μην έφτανε αυτό, το διαφημίζει…

Όπως έγινε γνωστό εχθές, Τρίτη, το τουκρικό σεισμογραφικό σκάφος Oruc Reis ξεκίνησε το ταξίδι του από την Κωνσταντινούπολη προς το λιμάνι της Σελεύκειας ανατολικά του Καστελόριζου.

Μάλιστα, τα τουρκικά ΜΜΕ δίνουν ιδιαίτερη προβολή στο θέμα με δείχνοντας βίντεο με το… ταξίδι του τουρκικού πλοίου.

