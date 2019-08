Το Vima.gr προτείνει για την Τρίτη 20 Αυγούστου 2019

Ελληνική ταινία

«Το παιδί του μεθύστακα»

ΕΡΤ2 15.45

Ο Κώστας Κακκαβάς μένει εμβρόντητος όταν ανακαλύπτει τους λόγους για τους οποίους ο πατέρας του έγινε αλκοολικός. Τυπικό sixties μελόδραμα, που σήμερα δεν αντέχεται… (1961, 67′)

Ξένες ταινίες

«Ομηρος της μαφίας» (Arsenal)

STAR, 21.00

Οι αδελφοί Λίντελ, ο Μάικι και ο Τζέι Πι, είχαν μόνο ο ένας τον άλλο καθώς μεγάλωναν. Ως ενήλικες, ο Τζέι Πι έγινε ιδιοκτήτης μιας κατασκευαστικής εταιρείας ενώ ο Μάικι έγινε ένας μικροαπατεώνας. Όταν ο Μάικι πέφτει θύμα απαγωγής και κρατείται για λύτρα από τον αδίστακτο εγκληματία Έντι Κινγκ, ο Τζέι Πι στρέφεται για βοήθεια στον παλιό φίλο του Σαλ, έναν σκληρό ντετέκτιβ. Για να σώσει τον αδελφό του, ο Τζέι Πι πρέπει να διακινδυνεύσει τα πάντα και να απελευθερώσει την εκδίκηση του ενάντια στον αδυσώπητο στρατό των γκάνγκστερ. (ΗΠΑ, 2017, 88’)

«Into the blue»

OPEN, 22.00

Δύο δύτες παρέα με δύο φίλους τους αποφασίζουν να μπουν στη διαδικασία μιας περίπλοκης υποβρύχιας αποστολής, προκειμένου να ανακαλύψουν ένα θρυλικό ναυάγιο που κρύβει χρυσό πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Xoρταστική υποβρύχια περιπέτεια του Τζον Στόκγουελ με τον μακαρίτη σταρ των ταινιών «Fast and the Furious» Πολ Γουόκερ στον πρώτο ρόλο. Δίπλα του ο Τζος Μπρόλιν, ο Σκοτ Κάαν και η Τζέσικα Αλμπα. (ΗΠΑ, 2005, 102’)

«Απόλυτος κίνδυνος» (The sum of all fears)

ΣΚΑΙ, 02.15

Kαλογυρισμένη μεταφορά του μυθιστορήματος του Τομ Κλάνσι, με τον Μπεν Αφλεκ στον ρόλο του αναλυτή της CIA Τζακ Ράιαν ενώ προσπαθεί να αποτρέψει πυρηνικό όλεθρο (αναφορά στα γεγονότα του Σεπτεμβρίου 2001). Τον ίδιο ήρωα είχε υποδυθεί πρώτος ο Αλεκ Μπάλντουιν στο «Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη» και αργότερα ο Χάρισον Φορντ σε δύο ταινίες. (ΗΠΑ, 2002, 112’)