Ελαφόνησος: Πριν και μετά την πυρκαγιά – Σοκ από εικόνες δορυφόρου

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που κατέγραψε δορυφόρος μετά την πυρκαγιά στην Ελαφόνησο που κατέστρεψε και κατάκαψε χιλιάδες εκτάσεις του νησιού.

Συγκεκριμένα, η φωτιά που έκαιγε επί δύο μέρες μετέτρεψε σε στάχτη το 25% του νησιού καίγοντας έκταση μεγαλύτερη των 5.000 στρεμμάτων στην Ελαφόνησο.

Οι εικόνες από τον δορυφόρο Sentinel 2 της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος δημοσιεύτηκαν στο Twitter και πραγματικά αποκαρδιώνουν.

«Στην Ελαφόνησο εκδηλώθηκε πυρκαγιά που τώρα βρίσκεται υπό έλεγχο. Δυστυχώς η σημερινή τροχιά του #Sentinel2 του επέτρεψε να έχει μόνο μερική λήψη του νησιού. Ωστόσο είναι εμφανής η πληγή που άφησε πίσω της η φωτιά (καφέ χρώμα) σε αυτήν την προστατευμένη περιοχή του Natura 2000» αναφέρει η δημοσίευση στο Twitter.

A wildfire is raging on the Greek island of Elafonisos

It is now controlled.

Unfortunately #Sentinel2 🇪🇺🛰 orbit of today only enabled a partial acquisition over the island

It nevertheless shows quite a large burn scar (in brown) in this Natura 2000 protected site

See more below pic.twitter.com/l7N16mhyrs

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 12, 2019