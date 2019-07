Σαλβίνι για πρόσφυγες του Gregoretti : Θα δώσω άδεια να αποβιβαστούν τις επόμενες ώρες

Cinque Paesi Europei e strutture dei Vescovi Italiani, ecco dove andranno i 116 immigrati a bordo della nave Gregoretti: lavoro fatto, missione compiuta!P.S. Per questa vicenda Legambiente (???) mi ha denunciato per SEQUESTRO DI PERSONA, rischio fino a 15 anni di carcere…Roba da matti, vi prometto che IO NON MOLLO.Viva l’Italia e gli Italiani.

Δημοσιεύτηκε από Matteo Salvini στις Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019