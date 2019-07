Αποκάλυψη: Πώς «καλύφθηκε» η Ευρώπη από ραδιενεργό νέφος το 2017;

Τον Σεπτέμβριο του 2017 ένα ραδιενεργό σύννεφο σκέπασε όλη την Ευρώπη, αποτελώντας την μεγαλύτερη διαρροή ραδιενεργού υλικού από το 2011 και τη Φουκουσίμα. Ωστόσο, η πηγή του μέχρι προσφάτως, είχε βρεθεί στο επίκεντρο αντιπαράθεσης.

Η μελέτη

Σύμφωνα, ωστόσο, με νέα έρευνα που εκπονήθηκε από διεθνή επιστημονική ομάδα και δημοσιεύθηκε από το Proceedings of the National Academy of Sciences, το ραδιενεργό σύννεφο προήλθε από τη νότια Ρωσία και πιθανότατα ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ουράλια όρη. Στην μελέτη έλαβαν μέρος 70 εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη, ενώ εξετάστηκαν 1.300 μετρήσεις του ραδιενεργού ισοτόπου ρουθηνίου-106 από τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ευρωσιατική ήπειρο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η μεγαλύτερη ποσότητα του ρουθηνίου-106 απελευθερώθηκε κάπου στα νότια Ουράλια, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με το Καζακστάν, όπως ανέφεραν οι αρχικές εκτιμήσεις.

Πυρηνικό ατύχημα στη Ρωσία;

Σημειώνεται ότι στο σημείο που εντόπισε η έρευνα στα Ουράλια, βρίσκεται η βάση μίας από τις μεγαλύτερες πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Ρωσία, το Μαγιάκ, το οποίο ειδικεύεται στην επανεπεξεργασία πυρηνικών υλικών από πυρηνικούς αντιδραστήρες και πλουτωνίου από όπλα. Παρά το γεγονός ότι η διοίκηση του Μαγιάκ και οι ρωσικές αρχές δεν έχουν τοποθετηθεί επισήμως επί των ευρημάτων, τα αποτελέσματα της μελέτης είναι σαφή.

«Ήταν αποδέσμευση με παλμικό τρόπο που τελείωσε πολύ γρήγορα. Ήμαστε σε θέση να δείξουμε ότι το ατύχημα συνέβη κατά την επανεπεξεργασία στοιχείων αναλωμένου υλικού, σε πολύ προχωρημένο στάδιο, λίγο πριν το τέλος της διαδικασίας επεξεργασίας», δήλωσε ο καθηγητής Georg Steinhauser, ειδικός ακτινοβολίας από το πανεπιστήμιο του Ανόβερου.

Το εργοστάσιο Μαγιάκ έχει συνδεθεί με διάφορα περιστατικά στο παρελθόν, με πιο σημαντικό τον όλεθρο του Κιστίμ, τον Σεπτέμβριο του 1957. Τότε σημειώθηκε βλάβη στο σύστημα ψύξης σε μια από τις δεξαμενές αποθήκευσης αποβλήτων, με αποτέλεσμα την καύση 70-80 τόνων ραδιενεργών αποβλήτων. Τότε τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους και εκατοντάδες εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για το τρίτο πιο σοβαρό πυρηνικό δυστύχημα στην ιστορία.

Αρνείται την ευθύνη η Μόσχα

Σε κάθε περίπτωση το ραδιενεργό νέφος του 2017 δεν έθεσε ποτέ σε κίνδυνο την δημόσια υγεία. Οι ρωσικές αρχές αρνήθηκαν την ευθύνη για τη ραδιενέργεια. Η Μόσχα επέμενε ότι τα συστήματα παρακολούθησης της ατμόσφαιρας βρήκαν αμελητέες ποσότητες ρουθηνίου-106 στη χώρα, αλλά ανίχνευσαν υψηλά επίπεδα στη Ρουμανία, την Ιταλία και την Ουκρανία.