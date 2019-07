Καμία… βίλα σε χέρια τραπεζίτη

Το 2017, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (και με υπουργό τον αποτυχόντα να εκλεγεί βουλευτή Γ. Σταθάκη), η ΔΕΗ έβγαλε λαβράκι. Ανακάλυψε κάποιον μεγαλοοφειλέτη για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κηφισιά, ιδιοκτήτη βίλας 1.000 τετραγωνικών (μετά θερμαινόμενης πισίνας), ο οποίος μάλιστα είχε ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο με πλαστά πιστοποιητικά, που δεν πλήρωνε. Υπό κανονικές συνθήκες και με τον νόμο έπρεπε να γινόταν κατάσχεση της περιουσίας του. Πλην όμως η τότε κυβέρνηση δεν το έπραξε. Μάλλον θα σκέφτηκε αυτό το περίφημο σύνθημα (με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές) «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», παρά το γεγονός ότι δεν επρόκειτο περί σπιτιού, αλλά περί βίλας ενός μεγαλοοφειλέτη στην Κηφισιά.

■■■

Σύμφωνα με πηγές της επιχείρησης, η οφειλή του εν λόγω καταναλωτή είχε ξεπεράσει τα 23.000 ευρώ, ενώ κάθε προσπάθεια για είσπραξη των οφειλών είχε αποβεί άκαρπη. Τα μέτρα για την είσπραξη του χρέους λαμβάνονται τώρα και η ΔΕΗ προχώρησε σε κατάσχεση. Θα ακολουθήσουν και άλλες κατασχέσεις, προφανώς για να βγάλει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού κάτι από τη χασούρα.

Ενας πνευμονολόγος για το κάπνισμα

Επιμένει η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πλήρη εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Και άρχισε να θέτει τους όρους: Επικεφαλής επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τον έλεγχο του καπνίσματος αναλαμβάνει ο καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης, καθώς αποδέχτηκε την πρόταση που του έκανε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Αποστολή της επιτροπής θα είναι η άμεση κατάρτιση σχεδίου δράσης για τη μείωση του καπνίσματος και την καθολική εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.

■■■

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Παναγιώτης Μπεχράκης είναι focal point του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) για το κάπνισμα στην Ελλάδα, συντάκτης του περιοδικού «Tobacco Prevention and Cessation» και επικεφαλής του ευρωπαϊκού προγράμματος «Joint Action for Tobacco Control».

Τασάκια με…εθνόσημο

Εδώ θα πρέπει να σημειωθούν και τούτα: Η Αστυνομία θα συνδράμει αυτή τη φορά για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Μόνο που η Αστυνομία δεν μπορεί να επέμβει στη Βουλή, ούτε βεβαίως στους βουλευτές. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας (φωτογραφία). Γιατί έως τώρα, παρά τις εξαγγελίες, το κάπνισμα μέσα στη Βουλή δεν σταμάτησε ποτέ. Το μόνο που έγινε είναι να εξαφανιστούν τα τασάκια και να αντικατασταθούν με πιατάκια του καφέ. Αλλά το καλύτερο σας το άφησα για το τέλος. Σε ορισμένα γραφεία της Βουλής βρέθηκαν τασάκια με το εθνόσημο πάνω. Ναι, δεν διαβάσατε λάθος. Κάποιοι (όχι οι προηγούμενοι) παρήγγειλαν επίσημα τασάκια. Λευκά, καλαίσθητα, από πορσελάνη και με χρυσό περίγραμμα. Και υπάρχουν δύο είδη. Ενα που έχει το εθνόσημο και ένα άλλο που έχει αντί για το εθνόσημο το κτίριο της Βουλής. Τα τασάκια παραγγέλθηκαν μαζί με τα ποτήρια που έχουν και αυτά το εθνόσημο, ως σουβενίρ, αφού κάποιοι θα σκέφθηκαν ότι οι βουλευτές θέλουν ποτήρια με εθνόσημο για να πίνουν το νερό τους (μαζί με τον καφέ τους).

Ο αντικομμουνιστικός οίστρος

Σε μια Ευρώπη όπου το τέρας του εθνικισμού, του λαϊκισμού και των φασιστικών αντιλήψεων έχει σηκώσει κεφάλι, η εντεινόμενη αντικομμουνιστική εκστρατεία σε κάποιες χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ έχει σημάνει συναγερμό μεταξύ των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων…

■■■

Το ΚΚΕ, που πρωτοστατεί στις διεθνείς αυτές δράσεις, έφερε το θέμα των διώξεων σε Πολωνία και Ουκρανία στο Ευρωκοινοβούλιο. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουκρανίας στις 16 Ιουλίου επέβαλε την απαγόρευση του ΚΚ Ουκρανίας, ενώ στην Πολωνία, παρότι εκδόθηκε αθωωτική απόφαση για το Κομμουνιστικό Κόμμα και την εφημερίδα του που διώκονται, δρομολογήθηκε νέα δίκη. Στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Κώστα Παπαδάκη η αρμόδια επίτροπος Βέρα Γιούροβα απάντησε ότι κάθε κράτος-μέλος έχει βρει τη δική του προσέγγιση για να θυμάται την Ιστορία του, ενώ θύμισε ότι η Κομισιόν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ήταν πάντα σταθερά προσηλωμένη σε ό,τι αφορά τη μνήμη σχετικά με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα.

■■■

Ο κ. Παπαδάκης στην παρέμβασή του χαρακτήρισε ανιστόρητη την εξίσωση του κομμουνισμού με τον φασισμό, αλλά «ξέχασε» ότι η κυρία Γιούροβα είναι Τσέχα, προέρχεται δηλαδή από την άλλοτε ενιαία σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία, οπότε…

Τι ξάφνιασε τους γαλάζιους ευρωβουλευτές

Και μια και μιλάμε για Ευρωβουλή και ευρωβουλευτές, έχω να σας πω και τούτο: Αιφνιδίασε τους γαλάζιους ευρωβουλευτές μια επιστολή που έστειλε ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος προς όλους τους έλληνες ευρωβουλευτές για κοινή στάση στα εθνικά θέματα. Μάλιστα ο κ. Κυμπουρόπουλος καλεί όλους τους ευρωβουλευτές απ’ όλα τα κόμματα να βρεθούν τον Σεπτέμβριο και να συζητήσουν το θέμα. Αλλά γιατί αιφνιδίασε τους γαλάζιους ευρωβουλευτές; Διότι, όπως μου εξήγησαν, δεν είχαν ενημερωθεί για αυτή την πρωτοβουλία, ούτε βεβαίως είχε ενημερωθεί ο επικεφαλής της ευρωομάδας της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος ως επικεφαλής θέλει να ενημερώνεται για τις πρωτοβουλίες που παίρνουν οι ευρωβουλευτές. Το περίεργο όμως είναι άλλο.

■■■

Οτι κανείς από τους γαλάζιους ευρωβουλευτές δεν ανταποκρίθηκε στην πρόταση Κυμπουρόπουλου. Αντιθέτως ανταποκρίθηκαν θετικά οι περισσότεροι από τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (περιλαμβανομένου και του Δ. Παπαδημούλη – που δεν χάνει τέτοιου είδους ευκαιρίες) καθώς και άλλων κομμάτων. Αυτό ήταν που προβλημάτισε περισσότερο τους γαλάζιους ευρωβουλευτές.

■■■

Ο κ. Κυμπουρόπουλος ρωτήθηκε (κατά τη διάρκεια της δεξίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο) εάν όντως αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες. Αντί άλλης απαντήσεως είπε «α, εσείς ξέρετε πολλά». Οταν όμως οι δημοσιογράφοι επέμειναν, είπε ότι η συνάντηση του Σεπτεμβρίου θα γίνει. Τώρα, πώς θα γίνει και με ποιους είναι άλλο ζήτημα.