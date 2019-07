Εύσημα Πενς σε Μητσοτάκη για την αναγνώριση του Γκουαϊδό

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς έδωσε εύσημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αναγνώριση από το ελληνικό ΥΠΕΞ του Χουάν Γκουαϊδό ως μεταβατικού προέδρου της Βενεζουέλας.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέδειξε τολμηρή ηγεσία χτες ανακοινώνοντας ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει τον Χουάν Γκουαϊδό ως τον νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλάι του λαού της Βενεζουέλας στη μάχη του για την ελευθερία» έγραψε ο Πενς στο Twitter.

Prime Minister Mitsotakis demonstrated bold leadership yesterday announcing Greece recognizes @jguaido as Venezuela’s legitimate President. We will continue to stand with the Venezuelan people in their fight for #LIBERTAD!

— Vice President Mike Pence (@VP) July 12, 2019