Ώρες αγωνίας για τους πρόσφυγες του «Alex», ο Σαλβίνι τους απαγορεύει να αποβιβαστούν στη Λαμπεντούζα

Στο ιστιοφόρο Alex, της ιταλικής ΜΚΟ Mediterranea, παραμένουν οι 46 πρόσφυγες με τον Σαλβίνι να απαγορεύει την αποβίβασή τους και να επιμένει να κατευθυνθούν προς τη Μάλτα, όπως επιβεβαίωσε μιλώντας στο One Channel, ο Ελληνας διασώστης που μετέχει στην αποστολή Ιάσονας Αποστολόπουλος.

Οι συνθήκες στο ιστιοφόρο αυτή τη στιγμή είναι τραγικές, τόνισε ο κ. Αποστολόπουλος. «Αυτό που μας ζητάνε (σσ να κατευθυνθούν στη Μάλτα) είναι εγκληματικό» πρόσθεσε, εξηγώντας ότι είναι αδύνατο να διανύσουν άλλα 100 μίλια με τόσους πρόσφυγες στο σκάφος.

Σημειώνεται ότι από τους συνολικά 59 πρόσφυγες που διέσωσε το Alex πριν από δύο μέρες από τα διεθνή ύδατα, 69 μίλια από τη Λιβύη, εκ των οποίων 11 γυναίκες, 12 ανήλικοι και 4 μωρά, οι 13 απομακρύνθηκαν από το σκάφος με ιατρική εκκένωση και αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω 46 πρόσφυγες και εννέα άτομα πλήρωμα.

Το ιστιοφόρο Alex, της ιταλικής ΜΚΟ Mediterranea Saving Humans, μπήκε σήμερα, Σάββατο, το απόγευμα στο λιμάνι της Λαμπεντούζα με 46 πρόσφυγες, που διέσωσε στην ανοιχτή θάλασσα, και 11 μέλη πληρώματος, αψηφώντας τον αποκλεισμό της ιταλικής κυβέρνησης για τα πλοία των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ανάλογα είχε πράξει πριν λίγες ημέρες το πλοίο Sea-Watch 3 με την πλοίαρχό του Καρόλα Ρακέτε να συλλαμβάνεται.

Έπειτα από δύο ημέρες αναμονής στη θάλασσα και «δεδομένων των αφόρητων συνθηκών υγιεινής στο πλοίο, το Alex κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πλέει προς τη Λαμπεντούζα, το μοναδικό σίγουρο λιμάνι αποβίβασης που μπορούμε να πιάσουμε», έγραψε στο Twitter η ιταλική συλλογικότητα της αριστεράς Mediterranea, που έχει ναυλώσει αυτό το ιστιοφόρο των 18 μέτρων.

Στο πλοίο επιβαίνει και ο Έλληνας διασώστης Ιάσονας Αποστολόπουλος, που είναι και ο συντονιστής του πληρώματος. Ο κ. Αποστολόπουλος, που με αναρτήσεις του στο twitter ενημερώνει για τις εξελίξεις, αναφέρει ότι στην πορεία τους προς το λιμάνι της Λεμπεντούζα τούς ακολουθούσαν σκάφη του ιταλικού λιμενικού ανακοινώνοντάς τους τις «παραβιάσεις» που διαπράττουν με αυτή την κίνησή τους.

Entering the port of #lampedusa escorted by the Italian military police. Finally, 46 exhausted survivors of the sea will set foot on land after 48 hours of being stranded at sea on a private sailing boat. No European country took the responsibility, so we had to force our way in pic.twitter.com/AHHsqax2IN

Ο Ματέο Σαλβίνι, υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, δήλωσε, σύμφωνα με ιταλικά μέσα, λίγο μετά την είσοδο του πλοίου στο λιμάνι την ετοιμότητα της Αστυνομίας να παρέμβει. Ωστόσο, όπως επιβεβαιώνει και ο κ. Αποστολόπουλος το λιμενικό δεν εμπόδισε την είσοδο του ιστιοφόρου στο λιμάνι.

Πάντως σημαντικές αστυνομικές δυνάμεις περίμεναν το Alex, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε η ιταλική τηλεόραση.

«Τα σκάφη αυτά παραβιάζουν τον νόμο» είπε ο Σαλβίνι, προσθέτοντας ότι «θα δούμε και αυτή τη φορά αν η ‘δικαιοσύνη’ θα ανεχτεί την παρανομία» κάνοντας ευθεία αναφορά στο πώς αντιμετώπισαν οι ιταλικές δικαστικές Αρχές την καπετάνιο του Sea – Watch 3, Καρόλα Ρακέτε.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι επιμένει πως το πλοίο έπρεπε να «δέσει» στη Μάλτα.

Όμως ο χρόνος κυλούσε εις βάρος των προσφύγων και του πληρώματος καθώς «σε αυτές τις συνθήκες η είσοδος στη Μάλτα θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των ανθρώπων» όπως έγραψε στο Twitter η ιταλική ΜΚΟ.

Οι παροχές νερού έχουν τελειώσει και οι χώροι υγιεινής δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες κάνοντας την παραμονή στο ιστιοφόρο αφόρητη και καθιστώντας το λιμάνι της Λαμπεντούζας το μοναδικό ασφαλές σημείο για να δέσει το πλοίο.

«Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης, τελείωσε το τρεχούμενο νερό για τις τουαλετες, υπάρχουν άνθρωποι με δερματικες ασθένειες, δεν έχουμε σκιά, είμαστε κάτω από την ήλιο 45 ώρες, είναι αδύνατον να περιμένουμε άλλο» έγραφε λίγες ώρες πριν την είσοδο στα ιταλικά χωρικά ύδατα ο κ. Αποστολόπουλος ανακοινώνοντας την απόφαση να πλεύσουν προς το λιμάνι της Λεμπεντούζα. «Η επικοινωνία με το ιταλικό λιμενικό έληξε, μόλις τους ανακοινώσαμε ότι δεν πάμε Μάλτα λόγω εξαιρετικής επικινδυνότητας και απαιτούμε να ανοίξουν τα λιμάνια στην Ιταλία».

Το νέο περιστατικό με τους 46 διασωθέντες αναζωπυρώνει την αντιπαράθεση μεταξύ Ιταλίας και Μάλτας για το μεταναστευτικό, καθώς οι δύο χώρες έχουν κλείσει τα λιμάνια τους σε πλοία διάσωσης, εκτός εάν επιτευχθεί συμφωνία για τους επιβαίνοντες προκειμένου να μεταφερθούν σε άλλες χώρες.

«Η κατάσταση των γυναικών, των παιδιών και των ανδρών πάνω στο Alex, το οποίο παραμένει αποκλεισμένο στη Λαμπεντούζα, επιδεινώνεται ραγδαία», ανέφερε η Mediterranea πριν από περίπου δύο 24ωρα εξηγώντας γιατί η πλεύση προς το λιμάνι της Λαμπεντούζα ήταν η μοναδική λύση.

Σημειώνεται ότι νομοθετικό διάταγμα που υιοθετήθηκε στην Ιταλία τον Ιούνιο προβλέπει πρόστιμα μέχρι 50.000 ευρώ σε βάρος του καπετάνιου, του ιδιοκτήτη και του εφοπλιστή ενός σκάφους που εισέρχεται χωρίς άδεια στα ιταλικά χωρικά ύδατα.

Την περασμένη εβδομάδα οι ιταλικές αρχές κατέσχεσαν στη Λαμπεντούζα ένα πλοίο μιας γερμανικής μκο, το Sea-Watch 3, και συνέλαβαν την πλοίαρχό του, την Καρόλα Ρακέτε, η οποία είχε ελλιμενιστεί δια της βίας για να αποβιβάσει 40 μετανάστες που είχε διασώσει στη θάλασσα και οι οποίοι είχαν αποκλειστεί μέσα στο πλοίο για περισσότερο από δύο εβδομάδες.

Ιταλίδα δικαστής ακύρωσε την Τρίτη τη σύλληψη της πλοιάρχου με το αιτιολογικό ότι έδρασε για να σώσει ζωές, αλλά σε βάρος της εξακολουθούν να διεξάγονται δύο έρευνες, για αντίσταση σε έναν αξιωματικό και για αρωγή σε παράτυπους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι την πρόθεσή του να ακολουθήσει την πορεία του ιστιοφόρου Alex λόγω έκτακτης υγειονομικής ανάγκης ανακοίνωσε και το πλοίο Alan Kurdi της οργάνωσης Sea Eye με 65 διασωθέντες πρόσφυγες.

Όπως φαίνεται στις εικόνες που μεταδίδει το OneChannel η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων είναι ισχυρή. Η αποβίβαση των προσφύγων δεν επιτρέπεται, με τον έλληνα διασώστη Ιάσονα Αποστολόπουλο να δηλώνει μιλώντας στο κανάλι ότι «έχουμε φτάσει στα όρια μας».

«Παρόλο που δέσαμε, οι ιταλικές αρχές μας εμποδίζουν να αποβιβάσουμε τους διασωθέντες. Ο Σαλβίνι πιέζει να μας στείλει πίσω στη θάλασσα και να πάμε στη Μάλτα. Το μόνο που είναι διατεθειμένοι να μας προσφέρουν είναι νερό και φαγητό. Τίποτα δεν είναι επίσημο ακόμα. Περιμένουμε μια απάντηση» γράφει ο κ. Αποστολόπουλος στην τελευταία ανάρτησή του.

Urgent from #Lampedusa. Even though, we docked, Italian authorities are preventing us from disembarking the rescued people. Salvini is pushing to send us back to the sea and go to Malta. They only offer to give us water,food. Nothing is official yet. We wait for an answer. #Alex pic.twitter.com/HKDRpu5MMd

— Iason Apostolopoulos (@Iasonas_Apost) July 6, 2019