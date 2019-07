Σάλος με την απόφαση των ευρωβουλευτών του Brexit να γυρίσουν την πλάτη στον ευρωπαϊκό ύμνο

Την πλάτη τους στον ευρωπαϊκό ύμνο γύρισαν οι ευρωβουλευτές του βρετανικού κόμματος του Brexit και συγκεκριμένα του Νάιτζελ Φάρατζ.

Η κίνησή του κατά την διάρκεια της εναρκτήριας συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο προκάλεσε εκτός από σάλο και την αντίδραση του προέδρου.

Συγκεκριμένα, ο Αντόνιο Ταγιάνι έσπευσε να υπενθυμίσει στους ευρωβουλευτές ότι «στέκεστε σε στάση προσοχής για τον εθνικό ύμνο μιας άλλης χώρας», προσθέτοντας ότι «είναι ένδειξη σεβασμού είτε αποδέχεστε την ΕΕ είτε όχι».

Brexit Party MEPs turn their backs as the EU’s anthem, Ode to Joy, is played as they take their seats in the new European Parliament

[tap to expand] https://t.co/caXpceb67i pic.twitter.com/V0hX3RHt01

— BBC Politics (@BBCPolitics) July 2, 2019