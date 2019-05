Ο Κάρτερ και αν εγέρασε… (vid)

Vinsanity, Air Canada, Half-Man/Half-Amazing, Flying Man… 20 χρόνια καριέρας συμπλήρωσε φέτος στο ΝΒΑ ο Βινς Κάρτερ, ένας από τους πιο fun to watch παίκτες της Λίγκας όλων των εποχών.

Κάρφωνε με κάθε τρόπο και από κάθε σημείο του γηπέδου και ήταν ένας από τους κύριους λόγους για να πουν πολλοί φίλοι του μπάσκετ «I Love this Game».

Στα 42 του ο Κάρτερ ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει για άλλη μια χρονιά στο ΝΒΑ, μιας και το σώμα του κρατιέται σε εκπληκτική κατάσταση δεδομένης της ηλικίας του.

Βέβαια έχει εξελιχθεί περισσότερο σε σουτέρ καθώς ο χρόνος είναι… αδάμαστος, αλλά και την χρονιά που μας πέρασε, χάρισε στο κοινό ορισμένες φάσεις αντάξιες του λαμπρού παρελθόντος του.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί με τα καλύτερα καρφώματα του… υπερήλικα Κάρτερ για λογαριασμό των Ατλάντα Χοκς:

👊👊✊✊👊👊✊✊@mrvincecarter15 is half-man and half-amazing. Check out some of his top dunks of the season!#TrueToAtlanta pic.twitter.com/twvemPoQ1T

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) May 1, 2019