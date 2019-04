Βενεζουέλα: Εμφύλιος στους δρόμους – Πυροβολισμοί μεταξύ αντιμαχόμενων πλευρών

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα μετά το κάλεσμα του προέδρου της Εθνοσυνέλευσης, Χουάν Γκουαϊδό, για «στρατιωτική εξέγερση».

Οι δυνάμεις του στρατού που στηρίζουν τον Γκουαϊδό έχουν βγει με τα όπλα στους δρόμους, ενώ τεθωρακισμένο όχημα της Εθνικής Φρουράς έπεσε πάνω σε διαδηλωτές, οι οποίοι πετούσαν πέτρες.

Μάλιστα, σχολιάζοντας το περιστατικό, ο αρχισυντάκτης του Economist παρομοιάζει το περιστατικό με το σκηνικό στην Πλατεία Τιενανμέν, όπου διαδηλωτής στάθηκε μπροστά από τανκ.

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, Βλάντιμιρ Παδρίνο, δήλωσε ότι «οι πράξεις βίας» ορισμένων μελών των ενόπλων δυνάμεων είχαν «μερικώς ηττηθεί», προσθέτοντας ότι οι κορυφαίες τάξεις του στρατού παρέμειναν «πιστοί στο σύνταγμα».

Απευθυνόμενος προς τους διαδηλωτές και υποστηρικτές του στο Καράκας, ο Γκουαϊδό αποκάλυψε ότι συζητούσε με τον άτομα του στρατού «για χρόνια» όμως, όπως αναφέρει, δε στηρίζουν πια τον Μαδούρο.

Όπως ανέφερε, μόλις ξεκίνησε η «επιχείρησης της ελευθερίας».

«Πλέον είναι σαφές ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι με το λαό και όχι με τον δικτάτορα» δήλωσε ο Γκουαϊδό. «Γνωρίζουμε ότι όλοι οι πολίτες τάσσονται υπέρ της αλλαγής και του Συντάγματος».

Στο πλευρό του Γκουαϊδό, εμφανίζονται άνδρες με στρατιωτική στολή, καθώς και ο Λεοπόλντο Λόπεζ, ηγέτης της αντιπολίτευσης που ήταν για καιρό σε κατ’ οίκον περιορισμό.

«Η στιγμή είναι τώρα» λέει ο Γκουαϊδό. «Η τελική πράξη του τέλους του σφετερισμού της εξουσίας ξεκίνησε σήμερα».

¡El momento es ahora! Los 24 estados del país han asumido el camino: calle sin retorno. El futuro es de nosotros: pueblo y Fuerza Armada unidos por el cese de la usurpación. ¡Juntos somos invencibles! #TodaVenezuelaALaCalle — Juan Guaidó (@jguaido) April 30, 2019

«Λαέ της Βενεζουέλας, πρέπει να βγούμε στους δρόμους να υπερασπιστούμε την δημοκρατία και να αποκαταστήσουμε την ελευθερία μας. Οργανωμένοι και ενωμένοι, ο στρατός θα πρέπει να αναπτυχθεί στους δρόμους του Καράκας για να προστατευτεί το Σύνταγμά μας» ανέφερε ο Γκουαϊδό.

«Οι εθνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν λάβει τη σωστή απόφαση και υπολογίζουν στην υποστήριξη του λαού της Βενεζουέλας. Οι άνθρωποι της Βενεζουέλας άρχισαν το τέλος του σφετερισμού. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι με τις κύριες στρατιωτικές μονάδες της ένοπλης δύναμης που ξεκίνησαν την τελική φάση της «Επιχείρησης Ελευθερία». Οι εθνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν λάβει τη σωστή απόφαση και υπολογίζουν στην υποστήριξη του λαού της Βενεζουέλας» πρόσθεσε.

Συγκεντρώσεις έξω από τις πρεσβείες

Η αντιπολίτευση καλεί σε συγκεντρώσεις έξω από τις πρεσβείες σε όλη τη χώρα.

Ήδη έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται υποστηρικτές τις αντιπολίτευσης, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Μαδούρο.

Protesters starting to gather outside Venezuelan embassy in Mexico City after today’s uprising back home pic.twitter.com/RWeVUd0idK — Tom Phillips (@tomphillipsin) April 30, 2019

Τεθωρακισμένο όχημα πέφτει πάνω σε διαδηλωτές

Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters ανέφεραν πως δεκάδες, κυρίως νεαροί, ένοπλοι άνδρες με στρατιωτική περιβολή που συνόδευαν τον Γκουαϊδό αντάλλαξαν πυρά με στρατιώτες που υποστήριζαν τον Μαδούρο έξω από την αεροπορική βάση Λα Καρλότα, όμως δεν φαίνεται προσώρας επικείμενη η ανάληψη της εξουσίας από την αντιπολίτευση με τη βία.

Επίσης, ένα όχημα της Εθνοφρουράς παρέσυρε διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από μια στρατιωτική βάση στο Καράκας. Οι συγκεντρωμένοι εκτόξευσαν πέτρες και χτυπούσαν τα οχήματα με ρόπαλα.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο, πολλοί κάτοικοι του Καράκας είχαν συγκεντρωθεί κοντά στη στρατιωτική βάση Λα Καρλότα για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον Γκουαϊδό. Με το πλήθος ενώθηκαν και στρατιώτες που έφεραν γαλάζιες κορδέλες οι οποίες συμβολίζουν τη «νέα αρχή», όπως είπε ένας από αυτούς στο τηλεοπτικό κανάλι NTN24 της Κολομβίας.

Από την περιοχή υψωνόταν καπνός και ακούγονταν πυροβολισμοί, δεν είναι όμως σαφές ποιος και γιατί πυροβολούσε.

Maduro’s national guard just ran over a group of pro-Guaido protesters in Venezuela. (Warning: Video is graphic). pic.twitter.com/bNEojr3LKl — Caroline Orr (@RVAwonk) April 30, 2019

#Venezuela National Guard vehicle runs over protesters in #Caracas, who were throwing stones and hitting vehicle with sticks – @ReutersTV — Reuters Venezuela (@ReutersVzla) April 30, 2019

Μαδούρο: Ο στρατός με στηρίζει

Απαντώντας στις θέσεις του Γκουαϊδό, ο Μαδούρο διαβεβαίωσε μέσω Twitter, ότι όλοι οι διοικητές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας είναι πιστοί στην κυβέρνηση.

«Νεύρα από ατσάλι!» έγραψε ο Μαδούρο στο Twitter. «Καλώ για λαϊκή κινητοποίηση στον μέγιστο βαθμό προκειμένου να διασφαλίσουμε τη νίκη της ειρήνης. Θα νικήσουμε», γράφει ο πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Επίσης, κάλεσε τους υποστηρικτές του να κινητοποιηθούν για να αποτραπεί η τελευταία αυτή προσπάθεια του Γκουαϊδό να πάρει την εξουσία.

To δίκτυο TV Venezuela Noticias που έχει την έδρα του στις ΗΠΑ, μετέδωσε εικόνες που δείχνουν πάνοπλους στρατιώτες να έχουν πάρει θέσεις σε μια γέφυρα του Καράκας, ενώ φαίνονται και κούτες με μπανάνες, πράγμα που σημαίνει ότι περιμένουν να μείνουν εκεί για αρκετό διάστημα.

BREAKING: Guaido’s forces and Maduro’s forces clashing in Venezuela currently after Guaido appeared in a video surrounded by millitery. #Guaido #Venezuela pic.twitter.com/HwM2KcyOeg — Global News Network (@GlobalNews77) April 30, 2019

[#ATENCIÓN] Detonaciones de bombas lacrimógenas en los alrededores de la Base Aérea La Carlota #30Abr https://t.co/eKZ5PuV29b pic.twitter.com/9H9YTzMrYP — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) April 30, 2019

Funcionarios de la GN detonaron bombas lacrimógenas en el distribuidor Altamira la mañana de este #30Abr Reportó @LuisOlavarrieta pic.twitter.com/GHUO7lWc9M — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) April 30, 2019

Στήριξη από ΗΠΑ, Κολομβία και Βραζιλία στον Γκουαϊδό

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον λαό της Βενεζουέλας επαναλαμβάνοντας την αμέριστη υποστήριξή τους στον ηγέτη της αντιπολίτευσης.

«Σήμερα, ο προσωρινός πρόεδρος Χουάν Γκουαϊδό ανακοίνωσε την έναρξη της Επιχείρησης Ελευθερία», έγραψε σε ένα τουίτ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο. «Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει πλήρως τον λαό της Βενεζουέλας στην αναζήτησή του στης ελευθερίας και της δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Αλλά και ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ Τζον Μπολτον εμφανίστηκε να υποστηρίζει την έκκληση του Γκουαϊδό για υποστήριξη.

«Οι FANB πρέπει να προστατεύσουν το Σύνταγμα και τον λαό της Βενεζουέλας. Πρέπει να παραμείνουν στο πλευρό της Εθνοσυνέλευσης και των νόμιμων θεσμών απέναντι στον σφετερισμό της δημοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αλληλέγγυες με τον λαό της Βενεζουέλας», έγραψε ο Μπόλτον σε ένα τουίτ αναφερόμενος στις ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας.

«Παρακολουθούμε τις πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα εκ του σύνεγγυς και είμαστε σε στενή επαφή με τους εταίρους μας σε διάφορες υπηρεσίες και στην ανώτερη αλυσίδα διοίκησης. Προσώρας, η αποστολή της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ παραμένει αναλλοίωτη», δήλωσε με τη σειρά του ο συνταγματάρχης Αρμάντο Χερνάντεζ, εκπρόσωπος της Νότιας Διοίκησης του στρατού των ΗΠΑ, η οποία επιβλέπει τις δυνάμεις των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κολομβίας Ιβάν Ντούκε κάλεσε τον στρατό της Βενεζουέλας να συνταχθεί με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό.

«Απευθύνουμε έκκληση στους στρατιώτες και στον λαό της #Venezuela να τεθούν στη σωστή πλευρά της ιστορίας και να απορρίψουν τη δικτατορία και τον σφετερισμό» της εξουσίας από τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, γράφει ο δεξιός πρόεδρος του κράτους στον λογαριασμό του στο Twitter.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών Σχέσεων της Βραζιλίας Ερνέστου Αραούζου δήλωσε πως η χώρα του υποστηρίζει τη δημοκρατική μετάβαση στη Βενεζουέλα.

Ο Αραούζου δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Μπραζίλια πως η κυβέρνηση της Βραζιλίας αναμένει από τον στρατό της Βενεζουέλας να στηρίξει σήμερα τον Γκουαϊδό και να διώξει τον Μαδούρο από την εξουσία.

Καταγγελίες για μπλόκο στα social media

Την πρόσβαση στους πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται πως έχει αποκλείσει η κυβέρνηση του Νικολάς Μαδουρό μετά τις δραματικές εξελίξεις στη χώρα με το κάλεσμα του Χουάν Γκουαϊδό σε στρατιωτική εξέγερση.

Το καθεστώς Μαδούρο έχει ήδη αποκλείσει την πρόσβαση από το Twitter, το YouTube, το Facebook και το Instagram, με τους πολίτες να φοβούνται ότι σύντομα δεν θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.Χρήστης του Twitter μάλιστα, με ανάρτησή του δημοσιεύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία οι Βενεζουελάνοι δεν έχουν πρόσβαση.

Καταγγέλλει μάλιστα ότι τα συγκεκριμένα δίκτυα τα έχει μπλοκάρει η κυβέρνηση Μαδούρο.