Οι ενδεκάδες του μεγάλου ημιτελικού Τότεναμ – Άγιαξ (pics)

Η ώρα των ημιτελικών του Champions League έφτασε με την Τότεναμ να φιλοξενεί τον Άγιαξ στον πρώτο εξ αυτών.

Άγιαξ και Τότεναμ έχουν συναντηθεί ευρωπαϊκά στο Κύπελλο Κυπελλούχων του 1981. Οι Λονδρέζοι έκαναν τότε δύο νίκες. Στην αγγλική πρωτεύουσα επικράτησαν με 3-0 και στο Άμστερνταμ με 3-1.

Για τους γηπεδούχους: Γιορίς, Τρίπιερ, Σάντσεζ, Αλντερβάιρελντ, Βερτόνχεν, Βανιγιάμα, Ρόουζ, Έρισκσεν, Ντέλε Άλι, Λούκας Μόουρα και Γιορέντε.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ επέλεξε για τον Άγιαξ τους: Ονανά, Βέλτμαν, Ντε Λιχτ, Φαν ντε Μπέικ, Νέρες, Τάντιτς, Μπλιντ, Σούνε, Ντε Γιόνγκ, Ταλιαφίκο και Ζιγές.

Δείτε τα σχετικά tweets:

In these boys we trust. ⭐️⭐️⭐️#UCL #totaja pic.twitter.com/4GNTl3YZnl

— AFC Ajax (@AFCAjax) April 30, 2019