Αγγλία: Αλλεπάλληλες εκρήξεις στο Ντέρμπι Αγγλίας

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ντέρμπι της Αγγλίας από -τουλάχιστον- δύο εκρήξεις το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα, derbytelegraph.co.uk, η πρώτη έκρηξη ακούστηκε στις 13:40 τοπική ώρα (15:40 ώρα Ελλάδας) και η δεύτερη πέντε λεπτά αργότερα.

Μάλιστα, υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για ακόμα δύο εκρήξεις.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο κάνουν ήδη τον γύρο των social media και δείχνουν πυκνούς καπνούς να έχουν καλύψει τα πάντα, ενώ οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί να μείνουν σπίτια τους.

[ITV] Fire crews attending explosion in Derby https://t.co/1nWXcURBJy | @ITV pic.twitter.com/QleJbfPQcK

— Be Informed. When It Happens. (@_MrDavidJones) April 22, 2019