Κύπρος: Η αναζήτηση 6χρονης έφερε φρικτές αποκαλύψεις

Απίστευτες καταστάσεις ζουν οι Αρχές στην Κύπρο, όπου η υπόθεση μια δολοφονίας μάνας και κόρης έχει φέρει στο φως φρικιαστικές αποκαλύψεις, καθώς και φόβου για ύπαρξη serial killer που σκότωνε γυναίκες και τις πετούσε στο φρεάτιο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, που μεταδίδει ο «Φιλελεύθερος» της Κύπρου, εκτός από τη σορό που βρέθηκε σήμερα στο φρεάτιο, το οποίο όμως δεν ανήκει στην κόρη της Marry Rose, περισσότερα πτώματα ίσως να βρίσκονται στο φρεάτιο του Μιτσερού.

Στο ίδιο φρεάτιο είχε εντοπιστεί την περασμένη Κυριακή και το πτώμα της Φιλιππινέζας Marry Rose, ενώ οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν την 6χρονη κόρη της, Sierra, η σορός της οποίας αναζητείται στην περιοχή του Ξυλιάτου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο κάμερες που εντόπισαν σήμερα, Σάββατο, το πτώμα της άγνωστης γυναίκας μετά από πολύωρες προσπάθειες της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής, φαίνεται να κατέδειξαν πως μέσα στο νερό υπάρχουν τουλάχιστον ακόμη δύο όγκοι και εκφράζονται φόβοι ότι πρόκειται για ανθρώπινες σορούς.

Οι απαντήσεις θα δοθούν αύριο, Κυριακή, αφού με το πρώτο φως της ημέρας θα συνεχιστούν οι έρευνες.

Υπενθυμίζουμε ότι ο 35χρονος «Ορέστης» που κρατείται από τις Αρχές, παραδέχτηκε ενοχή και έδωσε πληροφορίες στους ανακριτές της υπόθεσης για τη μητέρα και το παιδί.

Ελεύθερος αφέθηκε ο 30χρονος που τελούσε υπό κράτηση από το βράδυ της Πέμπτης μαζί με τον 35χρονο, καθώς όπως όλα δείχνουν φαίνεται να έπεσε θύμα πλεκτάνης του 35χρονου.

Στο μεταξύ, την Κυριακή πραγματοποιείται εκδήλωση των Φιλιππινέζων που εργάζονται στην Κύπρο που θέλουν να τιμήσουν την μνήμη της Marry Rose.

Με αφορμή την υπόθεση της ανεύρεσης δύο γυναικείων πτωμάτων σε φρεάτιο στο Μιτσερό, επαναφέρουμε τον τραγικό κατάλογο 32 ανεξιχνίαστων υποθέσεων που αφορούν εξαφανίσεις γυναικών στην Κύπρο.

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις οι κυπριακές αρχές ξεσκονίζουν τις λίστες με τις γυναίκες που αγνοούνται από το 1990 και οι οποίες δεν έχουν βρεθεί ακόμα.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στην ΑΔΕ Λεμεσού, ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας, Ανδρέας Αγγελίδης, ήδη έχουν ενημερωθεί σχετικά οι αστυνομικές διευθύνσεις.

«Το γεγονός των ελλειπόντων προσώπων είναι σίγουρα από την πρώτη στιγμή το οποίο έχει τεθεί, είναι ενήμερα όλα τα Τμήματα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων στις αστυνομικές διευθύνσεις σε σχέση με τα ελλείποντα πρόσωπα και στη βάση αυτών των δεδομένων και του συντονισμού θα γίνουν όλες οι εξετάσεις που πρέπει για να εντοπίσουμε εάν η συγκεκριμένη γυναίκα που έχει εντοπιστεί τώρα, πρόκειται για ελλείπον πρόσωπο ή αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο να μην έχει καταγγελθεί» δήλωσε ο κ. Αγγελίδης.

Ερωτηθείς, κατά πόσο ανησυχεί την αστυνομία η ανεύρεση δεύτερης σορού και ότι πλέον το έγκλημα εις βάρος της 38χρονης από τις Φιλιππίνες και της κόρης της δεν είναι έγκλημα πάθους αλλά κάτι πιο οργανωμένο, ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι υπάρχει προβληματισμός.

«Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια εξέλιξη που έχει γίνει πριν από λίγο για να είμαστε ξεκάθαροι ως προς ερώτημα, βεβαίως υπάρχει προβληματισμός και βεβαίως τα παίρνουμε όλα με σοβαρότητα, καθίσταται σίγουρα το έργο πιο δύσκολο και η σοβαρότητα παραμένει και οι προσπάθειες της αστυνομίας είναι εντατικοποιημένες από την πρώτη στιγμή» είπε.

Ο Ανδρέας Αγγελίδης τόνισε επίσης ότι εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θα γίνουν όλες οι εξετάσεις για εντοπισμό και εξεύρεση της ταυτότητας του πτώματος. Στο παρόν στάδιο είπε ο κ. Αγγελίδης, «είναι προτεραιότητα να εξακριβωθεί η ταυτότητα ή και βεβαίως η αναγνώριση αν είναι δυνατόν για να είμαστε σε θέση να δούμε για ποιο πρόσωπο μιλούμε».

«Η αστυνομία και η ανακριτική ομάδα είναι σε πλήρη κινητοποίηση σε σχέση με τις ανακρίσεις και έρευνες οι οποίες γίνονται. Πρόκειται για μια σίγουρα δύσκολη υπόθεση με αρκετές εξετάσεις», ανέφερε. Τόνισε δε ότι πέραν της δεύτερης σορού, γίνονται έρευνες για εντοπισμό του παιδιού που παραμένει άφαντο.

Ερωτηθείς για τον 35χρονο ύποπτο, ο κ. Αγγελίδης, ανέφερε ότι ο 30χρονος που τελούσε υπό κράτηση, αφέθηκε σήμερα ελεύθερος χωρίς μέχρι στιγμής να προκύψει οτιδήποτε εναντίον του, ενώ ο δεύτερος ύποπτος « έδωσε γραπτώς τη δική του θέση σε σχέση με τα αδικήματα για τα οποία τελεί υπό κράτηση. Το περιεχόμενο της κατάθεσης του αξιολογείται πολύ προσεκτικά» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης, τονίζοντας τη σημασία που έχουν οι έρευνες του γραφείου καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος, εφόσον καταγράφονται συνεχώς νέες εξελίξεις . Για τις έρευνες στο φρεάτιο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ανακριτές ο κ. Αγγελίδης, είπε ότι μελετώνται διάφοροι άλλοι τρόποι πάντοτε με γνώμονα την ασφάλεια.

Μάλιστα, τα κυπριακά ΜΜΕ δίνουν στη δημοσιότητα τη λίστα με όλες τις γυναίκες που αγνοούνται από το 1990.

Στο σχετικό κατάλογο βρίσκονται τρεις Ελληνοκύπριες, ενώ οι υπόλοιπες γυναίκες είναι αλλοδαπές.

18/03/2014 – Kaira Ahmed

Η Kaira Ahmed, 18 χρόνων, από τη Σομαλία, ελλείπει από το χώρο διαμονής της στη Λευκωσία από την 1η Μαρτίου, 2014. Η ελλείπουσα περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, με μελαμψό χρώμα, 1.68μ περίπου, με μαύρα μαλλιά μέχρι τους ώμους και με καστανά μάτια. Κατά την τελευταία φορά που θεάθηκε φορούσε ολόσωμο φερετζέ, χρώματος μαύρου που κάλυπτε όλο το πρόσωπο της.

05/11/2013 – Routh NANOUH

Η Routh NANOUH από το Κονγκό, ημερ. γέννησης 10/11/1976, απουσιάζει από το χώρο όπου διέμενε στη Λακατάμεια, από τις 05/11/13. Είναι ύψους 1.75 μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, μελαμψό χρώμα και μαύρα μαλλιά πιο κοντά από τους ώμους. Φορούσε περούκα με μαύρα μακριά μαλλιά, μαύρο στενό παντελόνι, μαυρόασπρη μπλούζα ριγέ και από πάνω φούτερ γκρίζο με πράσινες και πορτοκαλιές φωσφοριζέ ρίγες.

05/09/2013 – Ashley Nadine FOTSO

Η Ashley Nadine FOTSO, 17 χρόνων, από το Καμερούν, ελλείπει από Στέγη Νεανίδων στη Λευκωσία, όπου διέμενε από τις 5 Σεπτεμβρίου, 2013. Η FOTSO περιγράφεται ως ύψους 1.60μ., έγχρωμη, κανονικής σωματικής διάπλασης με μαύρα κυματιστά μαλλιά.

05/06/2013 – Nicha Bandundu

H Nicha Bandundu, 17 χρόνων, από το Κόνγκο, απουσιάζει από το χώρο που διέμενε στη Λευκωσία, από τις 5 Ιουνίου, 2013. Η ελλείπουσα περιγράφεται ως ύψους 1.60 μ. περίπου, μελαμψή, λεπτής σωματικής διάπλασης, με μαύρα κυματιστά μαλλιά μέχρι τους ώμους.

30/06/2012 – Angelina Tihomirova Ilieva

Η Angelina Tihomirova Ilieva, 24 χρόνων από τη Βουλγαρία, ελλείπει από την οικία της στη Λευκωσία από τον Ιούνιο του 2012. Η Ilieva περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης 1.60μ.-1.65μ. περίπου, με μακριά μαύρα μαλλιά.

09/06/2012 – Bemadette Kencne

Η Bemadette Kencne, 17 χρόνων, από το Καμερούν, ελλείπει από τον ξενώνα στη Λευκωσία όπου διαμένει από τις 9 Ιουνίου, 2012. Η ελλείπουσα είναι ύψους 1.70μ. εύσωμη, μελαμψή με μαύρα μαλλιά και κατά την τελευταία φορά που θεάθηκε φορούσε παντελόνι μαύρου χρώματος και σκουρόχρωμη μπλούζα.

11/04/2012 – Μαρία Κακογιάννη

Η Μαρία Κακογιάννη, 39 χρόνων, από τη Λεμεσό, ελλείπει από την οικία της από τις 11 Απριλίου του 2012. Η 39χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.72 εκατ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, με κοντά καστανόξανθα σγουρά μαλλιά και κατά την ώρα της αναχώρησής του, φορούσε τζιν παντελόνι και ζακέτα χρώματος γκρι.

01/11/2011 – Sally Chepkorir

Η Sally Chepkorir, 32 χρόνων, από την Κένυα, λείπει από τον τόπο διαμονής της στη Λευκωσία από το Νοέμβριο του 2011.

03/10/2011 – Glenda Bugnay BURGOS

Η Glenda Bugnay BURGOS, 34χρόνων από τις Φιλιππίνες ελλείπει από την οικία όπου εργαζόταν στη Λεμεσό από τις 3 Οκτωβρίου, 2011. Η ελλείπουσα είναι λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.60μ. περίπου με μακριά μαύρα μαλλιά.

03/07/2011 – Betelhem Mekonnen BOGALE

Η Betelhem Mekonnen BOGALE, 24χρόνων από την Αιθιοπία λείπει από το ξενοδοχείο όπου εργαζόταν στη Λεμεσό από τις 3 Ιουλίου, 2011. Η ελλειπούσα είναι κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.70μ. περίπου με σγουρά μαύρα μαλλιά.

25/06/2011 – Vu Thi Y

Η Vu Thi Y, 37χρόνων από τo Βιετνάμ ελλείπει από την οικία όπου εργαζόταν στη Λεμεσό από τις 25 Ιουνίου, 2011.

17/11/2009 – Duong Thi Huyen Trang

Η DUONG THI HUYEN TRANG, 21 χρόνων, από το Βιετνάμ, ελλείπει από την οικία όπου διέμενε ως οικιακή βοηθός από τις 17/11/2009. Η ελλείπουσα περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,60μ. περίπου και κατά την τελευταία φορά που θεάθηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και γκρίζο σακάκι.

12/09/2009 – Svetlana Vygravovska

Η SVETLANA VYGRAVOVSKA, 40 χρόνων, από την Ουκρανία, ελλείπει από το χώρο εργασίας της στη Λεμεσό από τις 12/09/2009. Περιγράφεται ως ύψους 1.75μ. κανονικής σωματικής διάπλασης με ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια.

30/08/2009 – Cue Do Thi

Η CUE DO THI, 27 χρόνων, από το Βιετνάμ, ελλείπει από φιλικό της σπίτι στη Λεμεσό από τις 30/08/2009. Περιγράφεται ως ύψους 1.60μ. κανονικής σωματικής διάπλασης με μακριά μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

27/08/2009 – Vu Thu Long

Η VU THU LONG, 32 χρόνων, από το Βιετνάμ, ελλείπει από φιλικό της σπίτι που διέμενε στην επαρχία Αμμοχώστου από τις 27/08/2009. Η 32χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.50μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, με μαύρα μαλλιά.

01/11/2008 – Krasovska Kateryna

Η Krasovska Kateryna, 19 χρόνων, από την Ουκρανία, ελλείπει από το κρουαζιερόπλοιο, όπου εργαζόταν από τις 31/10/2008.

31/10/2008 – Violeta Mlkova Shekerova

Η Violeta Milkova Shekerova, 25 χρόνων, από τη Βουλγαρία ελλείπει από την οικία της στην επαρχία Λευκωσίας από τις 31/10/2008.

06/10/2008 – Nguyen Thinghe

Η NGUYEN THINGHE 25χρόνων, από το Βιετνάμ, ελλείπει από την οικία όπου διέμενε στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, από τις 06/10/2008. Η ελλείπουσα περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης μέτριου αναστήματος με μαύρα μαλλιά.

09/08/2008 – Μόνικα Τσορτανασίδη

Η Μόνικα Τσορτανασίδη, 24χρόνων από τη Γεωργία, ελλείπει από την οικία της στο Στρόβολο από τις 9/08/2008. Η Τσορτανασίδη είναι ύψους 1.60μ λεπτής σωματικής διάπλασης με κοντά καστανά μαλλιά.

25/01/2008 – Thi Xuyen Ha

THI XUYEN HA, από το Βιετνάμ, λείπει από το χώρο διαμονής της στον Ύψωνα Λεμεσού, από τις 27/10/2007. Η ελλείπουσα είναι λεπτής σωματικής διάπλασης ύψους 1.60μ. περίπου με μαύρα μακριά μαλλιά και κατά την τελευταία φορά που θεάθηκε φορούσε τζιν παντελόνι χρώματος καφέ και μαύρη μπλούζα.

13/01/2008 – Bui Thi Yen

Καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, από γυναίκα κάτοικο Πάφου, ότι η οικιακή της βοηθός Bui Hihuyen, από το Βιετνάμ, αναχώρησε από την οικία της με μερικά προσωπικά της αντικείμενα και μέχρι στιγμής δεν επέστρεψε στην οικία της. Η ελλείπουσα περιγράφεται ως ύψους 1.50μ. με κοντά μαύρα μαλλιά μέχρι τους ώμους.

15/12/2007 – Maribel Cabilog Paguio

Καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από ότι από τις 15/12/2007, ελλείπει από την οικία της η οικιακή της βοηθός MARIBEL CABILOG PAGUIO, από τις Φιλιππίνες.

17/01/2007 – Auricia Ilie

Η AURICIA ILIE, 20 χρόνων, από τη Ρουμανία, λείπει από τον τόπο διαμονής της στη Λεμεσό από τις 17/01/2007. Η ILIE είναι λεπτής σωματικής διάπλασης ύψους 1.70μ. περίπου με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

07/11/2006 – Jane Balacdao

Η JANE BALACDAO από τις Φιλιππίνες ημερομηνία γέννησης 2/07/1973, οικιακή βοηθός λείπει από το ξενοδοχείο LORDOS στο δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας, όπου διέμενε με την εργοδότρια από το Λίβανο, επισκέπτρια στην Κύπρο από τις 28.08.2006.

04/01/2006 – Gujian Juo

Η GUJIAN JUO από την Κίνα, 37 χρόνων, λείπει από την κατοικία εργοδότη του από τις 4/01/06 και ώρα 1330. Είναι ύψους 1.60μ. λεπτής σωματικής διάπλασης, μελαχρινή με μαύρα ίσια μαλλιά και μαύρα μάτια. Κατά την ώρα της αναχώρησης της φορούσε καφέ παντελόνι, μαύρο τρικό, μαύρα ψηλά παπούτσια και τζιν σακάκι.

06/11/2005 – ΜΥRNA FAJARD

H ΜΥRNA FAJARD από τις Φιλιππίνες, 54 χρόνων, λείπει από την κατοικία της εργοδότριας της στη Λεμεσό, όπου εργαζόταν, από τις 6/11/2005. Είναι ύψους 1.60μ.λεπτής σωματικής διάπλασης, μελαχρινή με μαύρα κοντά μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της φορούσε μπλε τζιν παντελόνι, μακρυμάνικη πόλο ριγέ φανέλα χρώματος βυσσινί και κίτρινο. Φορούσε τζιν καπέλο και κρατούσε ομπρέλα.

23/09/2002 – AΝΝΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ

Η Άννα ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ από τη Λεμεσό, 75 χρόνων, λείπει από την κατοικία της από τις 23/9/02. Περισσότερες πληροφορίες δεν υπάρχουν.

02/06/2002 – HENRITA DHARMAWATHIE DAMAGE

Η HENRITA DHARMAWATHIE DAMAGE από τη Σρι-Λάνκα, οικιακή βοηθός, 36 χρόνων, λείπει από την κατοικία του εργοδότη της στη Γεροσκήπου, από τις 2.6.02. Είναι λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.50 μ., μελαχρινή, με μαύρα μακριά μαλλιά.

27/01/2002 – WIJETUNGA ARACHCHILAGE TUSHTA

Η WIJETUNGA ARACHCHILAGE TUSHTA από τη Σρι-Λάνκα, οικιακή βοηθός, 40 χρόνων, λείπει από την κατοικία του εργοδότη της στην Πέγεια, από τις 27.1.02. Είναι ύψους 1.55 μ., κανονικής σωματικής διάπλασης, με μαύρα μαλλιά.

26/07/1997 – TOMOVA VERTER MARIETA

Η TOMOVA VERTER MARIETA από τη Βουλγαρία, ηλικίας 28 χρόνων, λείπει από η ώρα 0010 της 26.7.97 από το πλοίο όπου εργαζόταν. Είναι ύψους 1.70 μ., μελαχρινή, με μαύρα μακριά μαλλιά δεμένα σε κότσο, καστανά μάτια. Φορούσε άσπρο πουκάμισο, γιλέκο κόκκινο και φούστα μαύρη.

04/08/1994 – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ

Η Ιφιγένεια ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ από το Φοινί, 84 χρόνων, η οποία πάσχει από αρτηριοσκλήρωση, λείπει από την κατοικία της από τις 4.8.94. Είναι ύψους 1.30 μ. περίπου, φορούσε μαύρα ρούχα, μαύρο μαντήλι στο κεφάλι και λαστιχένιες ποδίνες χρώματος μαύρου.

16/08/1990 – HISA HAMID KUWAITA

Η HISA HAMID KUWAITA από τη Σ. Αραβία λείπει από την κατοικία της στη Λευκωσία από η ώρα 22.30 της 16.8.90. Είναι ηλικίας 22 χρόνων, ύψους 1.62 μ., μέτριας σωματικής διάπλασης, με άσπρο πρόσωπο, καφέ μάτια και μαύρα κοντά μαλλιά. Φορούσε πολύχρωμη μπλούζα. Είναι κωφάλαλη.