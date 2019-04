Τραμπ: «Δεν έχω διαβάσει την έκθεση Μάλερ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει διαβάσει την έκθεση του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ, ο οποίος ερευνούσε τις επαφές που είχε το επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του το 2016 με τη Ρωσία.

«Δεν έχω διαβάσει ακόμη την έκθεση Μάλερ, αν και έχω κάθε δικαίωμα να το κάνω», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter. «Ξέρω μόνο τα συμπεράσματα και σχετικά με το μεγάλο θέμα: Καμία συμπαιγνία», σημείωσε.

I have not read the Mueller Report yet, even though I have every right to do so. Only know the conclusions, and on the big one, No Collusion. Likewise, recommendations made to our great A.G. who found No Obstruction. 13 Angry Trump hating Dems (later brought to 18) given two…..

