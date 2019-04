Μπερνάρ – Ανρί Λεβί : «To Brexit είναι μια συλλογική αυτοκτονία»

Φιλόσοφος και συγγραφέας, ο Μπερνάρ – Ανρί Λεβί παρεμβαίνει πολιτικά στην παγκόσμια σκηνή εδώ και 40 χρόνια. Αυτό τον καιρό παρουσιάζει το πολιτικό του διάβημα υπό μορφή θεατρικής περφόρμανς σε 22 ευρωπαϊκές πόλεις με το «Αναζητώντας την Ευρώπη», αγωνιώδη εσωτερικό μονόλογο ενός διανοούμενου που πασχίζει να μιλήσει για την ήπειρο.

Το τελευταίο του βιβλίο («The Empire and the Five Kings», εκδ. Henry Holt), στοχασμός πάνω στην παραίτηση των ΗΠΑ και την άνοδο των αντιφιλελεύθερων δυνάμεων μόλις κυκλοφόρησε. Πιστεύει ακόμη στη «συλλογική σωτηρία», στη συλλογική δράση που θα συμβάλει σε μια ευρωπαϊκή αναγέννηση και το μήνυμα αυτό θέλει να περάσει μέσω του θεατρικού του έργου.

Μιλώντας στον Μάρκο Καρασαρίνη και το «Βήμα» για το Brexit, την Αμερική και τους κινδύνους από μια νέα «αντιφιλελεύθερη διεθνή» ο Μπερνάρ – Ανρί Λεβί θίγει μερικά από τα πιο φλέγοντα προβλήματα της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής.

«Εχουμε ανάγκη την Ευρώπη ως ιδέα, ως νέο σύνορο, ως έμπνευση», λέτε στο τελευταίο σας βιβλίο. Μια τέτοια ιδανική Ευρώπη θα αντικαταστήσει την τωρινή Αμερική;

«Κατά μία έννοια, ναι. Η ιδρυτική ιστορία της Αμερικής είναι ο νέος Αινείας, ο ήρωας του Βιργίλιου που εγκαταλείπει την Ευρώπη της μισαλλοδοξίας για τις ακτές της Νέας Αγγλίας. Δεν αποκλείεται να γίνουμε μάρτυρες μιας επιστροφής. Να δούμε τον Αινεία, δηλαδή, να ξαναμπαίνει στο πλοίο του αφήνοντας τη Νέα Αγγλία για τη Γηραιά Ευρώπη. Και μπορεί κανείς να φανταστεί την Ευρώπη να ξαναπαίρνει τον παλιό της ρόλο. Δεν επικροτώ τόσο την ιδέα γιατί είμαι μεγάλος φίλος της Αμερικής. Δεν με ενοχλούσε στο ελάχιστο το ότι η Αμερική είχε αναλάβει το ρόλο του μεγάλου υπερασπιστή της ελευθερίας. Αν όμως τον εγκαταλείψει εκλέγοντας τον Τραμπ, αν επιλέξει το βαρίδι μιας αριστεράς ανίκανης να κυβερνά (εσένα σκέφτομαι, Μπέρνι Σάντερς), τότε, ναι, μακάρι η Ευρώπη να σηκώσει ξανά τη δάδα της ελευθερίας και της δημοκρατίας».

Ο Μπερνάρ – Ανρί Λεβί θα βρίσκεται στην Αθήνα την 1η Απριλίου παρουσιάζοντας το «Αναζητώντας την Ευρώπη» (Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, ώρα 20.00).

