17 νεκροί από πλημμύρες στο Αφγανιστάν

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις εδώ και δύο μέρες στο δυτικό Αφγανιστάν, από τις οποίες καταστράφηκαν σπίτια και πρόχειροι καταυλισμοί που στέγαζαν οικογένειες εκτοπισμένων, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της αφγανικής κυβέρνησης.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν σε δύο ημέρες τον θάνατο 12 ανθρώπων στην Τζοουζιάν και 2 στην Μπαντγίς, δύο επαρχίες που συνορεύουν με το Τουρκμενιστάν, δήλωσε ο Χασιμπουλάχ Σιρ Χάνι, εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών.

Άλλοι 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Χεράτ και άλλος ένας στην επαρχία Σαρ-ι Πουλ, πρόσθεσε ο ίδιος.

Από τις πλημμύρες καταστράφηκαν επίσης περισσότερα από 500 σπίτια, ενώ επιδεινώθηκε η ήδη απελπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που εκτοπίστηκαν στο δυτικό Αφγανιστάν μετά την σοβαρή ξηρασία πέρυσι.

Την ίδια ώρα οι πλημμύρες αυτές που σημειώνονται στις αρχές του Μαρτίου προκαλούν περαιτέρω καταστροφές στις καλλιέργειες και θέτουν και τη φετινή σοδειά σιταριού σε κίνδυνο.

Όταν σταμάτησαν οι δυνατές βροχές τα παιδιά τσαλαβουτούσαν στα λασπόνερα που έφταναν στο ύψος του γονάτου σε ορισμένους καταυλισμούς με σκηνές που έχουν στηθεί για να στεγάσουν τους εκτοπισμένους.

#Herat city after a heavy thunderstorm today on Friday morning.

The floods have also affected areas where Afghans displaced by #drought last summer live in tents and makeshift homes. @LHartIOM @UNmigration @unafghanistan pic.twitter.com/P8Dhs5O29P

— IOM Afghanistan (@IOMAfghanistan) March 29, 2019