Σαν Φρανσίσκο : Ένας νεκρός και 3 τραυματίες από πυροβολισμούς

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον τρεις άλλοι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών.

Στην οδό Φίλμορ όπου σημειώθηκε το επεισόδιο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και περιπολικά και η περιοχή είναι αποκλεισμένη.

UPDATE: Police now report as many as four people may have been shot and advise residents to avoid the area of Fillmore St & Eddy St while they set up a crime scene. Follow here: https://t.co/GuGWbn38l0 #ProtectTheWorld #CitizenApp #CitizenApp_SF pic.twitter.com/Kq9ape4oKB

— Citizen SF Bay Area (@CitizenApp_SF) March 24, 2019