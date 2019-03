Μοζαμβίκη: Χολέρα εν όψει μετά τον κυκλώνα

Κρούσματα χολέρας αναφέρθηκαν στην πόλη Μπέιρα της Μοζαμβίκης, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC).

Οι ομάδες των εθελοντών που βοηθούν τους πληγέντες από τον φονικό κυκλώνα Ιντάι που έπληξε την περασμένη εβδομάδα τη Μοζαμβίκη, ανησυχούν ολοένα και περισσότερο καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων ελονοσίας αυξάνεται μεταξύ των ανθρώπων που παγιδεύτηκαν από τα νερά της πλημμύρας, τονίζεται σε ανακοίνωση της

Μάλιστα είναι επίφοβη και μια πιθανή ανθρωπιστική κρίση, καθώς η χολέρα μεταδίδεται από τα κόπρανα σε μολυσμένα νερά ή τρόφιμα, τα αποχετευτικά συστήματα έχουν καταστραφεί στην περιοχή και η ασθένεια μπορεί να αποβεί θανατηφόρα εφόσον δεν θεραπευτεί έγκαιρα.

Το φόβο ότι εξαιτίας των σορών που αποσυντίθενται και της έλλειψης υγιεινής και υποδομών, υπάρχει κίνδυνος θα αυξηθούν τα κρούσματα χολέρας και ελονοσίας, δεδομένου ότι τα βρόμικα νερά λιμνάζουν και προσελκύουν πολλά κουνούπια εξέφρασε επίσης η διευθύντρια της Unicef, Ενριέτα Φορ, που βρίσκεται στη Μοζαμβίκη.

Και ενώ οι εγκλωβισμένοι περιμένουν να ανοιχθούν δρόμοι προκειμένου να έχουν καθαρό νερό η διανομή τροφίμων στους πληγέντες είναι χαοτική.

Στο Ντόντο, στην κεντρική Μοζαμβίκη, εκατοντάδες άνθρωποι περίμεναν την Πέμπτη να πάρουν από μια μερίδα σε ένα σχολείο που έχει μετατραπεί σε καταυλισμό εκτοπισμένων.«Έχω παιδιά, έχω τέσσερα παιδιά και θα φάνε σκέτο ψωμί; Δώστε μου μια τσάντα με τρόφιμα» είπε ένας άνδρας με φανερά τα σημάδια της πείνας στο πρόσωπό του.

Σύμφωνα με τον επίσημο, προσωρινό απολογισμό –που θεωρείται βέβαιο ότι θα αυξηθεί– ο κυκλώνας Ιντάι σκότωσε περίπου 400 ανθρώπους στη Μοζαμβίκη και τη Ζιμπάμπουε. Χιλιάδες άλλοι έχασαν από τα σπίτια και τις καλλιέργειες τους, μέχρι και τα ρούχα που φορούσαν.

Οι αρχές της Μοζαμβίκης δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την εκτίμηση των ζημιών, μία εβδομάδα μετά το πέρασμα του κυκλώνα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, oι πληγέντες ξεπερνούν τις 350.000 και τουλάχιστον 30.000 σπίτια έχουν καταστραφεί.

Από σήμερα, οι διασώστες χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα, μικρά αεροσκάφη για να επιθεωρούν τις πλημμυρισμένες ζώνες και να έχουν μια καλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει. Ο υπουργός Περιβάλλοντος Σέισο Κορέια είπε ότι αύριο Σάββατο θα οργανωθούν και νέοι καταυλισμοί για τους εκτοπισμένους. Οι περισσότεροι σήμερα, τόσο στη Ζιμπάμπουε όσο και στη Μοζαμβίκη, ζουν σε σχολεία, ξενοδοχεία και εκκλησίες.

Let’s not forget the natural catastrophes in Mozambique and Zimbabwe these days. The power of water when flooding is devastating!

pic.twitter.com/Ut22g8ojk9

— Erik Solheim (@ErikSolheim) March 18, 2019