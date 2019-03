Πρόστιμο – μαμούθ στη Google για καταχρηστικές διαφημιστικές πρακτικές

Πρόστιμο ύψους 1,49 δισ. ευρώ επέβαλαν οι αντιμονοπωλιακές αρχές της ΕΕ στην Google, λόγω αθέμιτων πρακτικών της εταιρείας στην αναζήτηση του διαδικτύου και συγκεκριμένα στην υπηρεσία διαφήμισης AdSense.

Πρόκειται για το τρίτο πρόστιμο που επιβάλλεται στην εταιρεία σε διάστημα δύο χρόνων.

​Ανακοινώνοντας την απόφαση, η επίτροπος για θέματα ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ δήλωσε ότι η Google περιόρισε τους αντιπάλους της από το να εμφανίζονται στην online αναζήτηση διαφημίσεων.

The third @Google case: @Google is fined €1,49bn for illegal practices in search advertising brokering to cement its dominant market position. They shouldn’t do that – it denied consumers choice, innovative products and fair prices.

— Margrethe Vestager (@vestager) March 20, 2019