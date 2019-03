ΝΒΑ : Μπιλ και Γκομπέρ οι κορυφαίοι της εβδομάδας

Μπράντλεϊ Μπιλ και Ρούντι Γκομπέρ τρέλαναν τα κοντέρ για την 22η εβδομάδα σε Ανατολή και Δύση αντίστοιχα, με του; δύο παίκτες να παίρνουν δίκαια το βραβείο του καλύτερου παίκτη.

Ο σούτινγκ γκαρντ των Γουίζαρντς ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και με 32.5 πόντους (52.5% στα τρίποντα), 6.3 ριμπάουντ και 7 ασίστ οδήγησε τους πρωτευουσιάνους σε τρεις νίκες στα τέσσερα ματς που έδωσαν την περασμένη εβδομάδα στην Ανατολική Περιφέρεια.

Από την άλλη ο ψηλός των Γιούτα Τζαζ ήταν… φόβητρο στο ζωγραφιστό. Με 16.5 πόντους (69.4% στο σουτ), 15.5 ριμπάουντ και 2.3 μπλοκ ανά ματς ο Γκομπέρ πήρε από το χέρι τους Μορμόνους και τους οδήγησε σε ρεκόρ 3-1 την εβδομάδα που μας πέρασε.

