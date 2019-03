Στο σκοτάδι παραμένει η Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανέστειλε σήμερα την εργάσιμη ημέρα και τη λειτουργία των σχολείων λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης που πλήττει τη χώρα από το βράδυ της Πέμπτης και την οποία το Καράκας απέδωσε σε «σαμποτάζ» σε υδροηλεκτρικό φράγμα.

Ο Νικολάς Μαδούρο έλαβε την απόφαση αυτή «προκειμένου να διευκολύνει την επαναλειτουργία της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, θύμα του ιμπεριαλιστικού πολέμου του ηλεκτρισμού» έγραψε στο Twitter η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες.

Ενώ οι διακοπές ρεύματος είναι συνηθισμένες σε πολλές επαρχίες της Βενεζουέλας, ιδιαίτερα κατά μήκος των δυτικών συνόρων με την Κολομβία, οι διακοπές σε τόσο μεγάλο εύρος δεν έχουν σημειωθεί ποτέ περισσότερο από μία ημέρα.

«Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν πρόκειται μόνο για συσκότιση» δήλωσε ο Λουίς Μαρτίνες, 53χρονος εργάτης.

Στο Καράκας, πολλά άτομα περπατούσαν στους δρόμους νωρίς το πρωί λόγω του κλεισίματος του μετρό, ενώ άλλα πήραν τα λιγοστά λεωφορεία που κυκλοφορούσαν. Πολλοί μάλιστα δεν συνειδητοποίησαν ότι η εργάσιμη ημέρα αναστέλλεται, επειδή δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τηλεόραση ή να ακούσουν τα νέα.

