Ας πάει κάποιος στη Βαρκελώνη να ελέγξει αν είναι άνθρωπος! (pics, vid)

Στο 42ο λεπτό του αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Βαγιαδολίδ στο Καμπ Νου, ο Ζεράρ Πικέ κέρδισε (αυστηρό) πέναλτι, με τον Λιονέλ Μέσι να αναλαμβάνει να το εκτελέσει. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ των Καταλανών, έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα και δεν αστόχησε ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του (1-0).

Ο Λίο… των θαυμάτων βρήκε δίχτυα για πέμπτο σερί εντός έδρας παιχνίδι και το εν λόγω τέρμα μάλιστα ήταν το υπ’αριθμόν 30! Αριθμό που φτάνει για 11η σερί σεζόν… Πιο αναλυτικά φέτος σε συνολικά 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ο Μέσι έχει σκοράρει 22 στο πρωτάθλημα, 6 στο Champions League και 2 στο Copa del Rey.

30 – Lionel Messi has scored 30+ goals in each of his last 11 seasons for @FCBarcelona in all competitions. Extraterrestrial. pic.twitter.com/abyokCMS2V

— OptaJose (@OptaJose) February 16, 2019