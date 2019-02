Πιτίνο : Αποθέωσε Καλάθη – Σπανούλη, ανυπομονεί για το ντέρμπι

Μαθήματα πολιτισμού παρέδωσε ο Ρικ Πιτίνο.

Μία μέρα πριν από το ντέρμπι Αιωνίων στα ημιτελικά του Κυπέλλου (13/2, ΟΑΚΑ, 20:00) ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέβασε μία φωτογραφία (από το πρόσφατο All Star Game) στο λογαριασμό του στο Twitter στην οποία απεικονίζεται ανάμεσα στους Νικ Καλάθη και Βασίλη Σπανούλη.

Ακολούθως εγκωμίασε τους δύο αστέρες τόσο για την αγωνιστική τους αξία όσο και για τον χαρακτήρα τους.

Αναλυτικά το μήνυμα του Πιτίνο:

«Αύριο το βράδυ, δύο από τους καλύτερους γκαρντ στην Ελλάδα, ο Νικ Καλάθης και ο Βασίλης Σπανούλης, θα τεθούν αντιμέτωποι στον ημιτελικό του Κυπέλλου. Και οι δύο είναι εξαιρετικοί παίκτες και ακόμα καλύτεροι άνθρωποι. Ανυπομονώ για το παιχνίδι».

Tomorrow night, two of the best guards in Greece, @Nick_Calathes15 and Vassilis Spanoulis, compete in the semifinals of the Greek Cup. Both guys are great players and even better people. Can’t wait for the game. pic.twitter.com/ZzzDGeaplw

— Rick Pitino (@RealPitino) February 12, 2019