Οι φίλοι της Αλαβές «κήδεψαν» το ποδόσφαιρο

Όταν έγινε η σέντρα στο δευτεριάτικο αγώνα (11/2) Αλαβές – Λεβάντε για την 23η αγωνιστικής της La Liga ήταν ελάχιστοι οπαδοί στο γήπεδο.

Οι περισσότεροι μπήκαν αφότου είχε ξεκινήσει το ματς και πήραν τη θέση τους στην κερκίδα ντυμένοι στα μαύρα. Και δεν ήταν κάποια σύμπτωση…

Η εξήγηση δόθηκε όταν έκανε την εμφάνισή του ένα πανό!

Πανό που έγραφε RIP Football (αναπαύσου εν ειρήνη, ποδόσφαιρο) κάνοντας δηλαδή μια εικονική κηδεία στο άθλημα, με σκοπό να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση της ισπανικής ομοσπονδίας να ορίζει αγώνες τις Δευτέρες.

Alaves fans tonight dressed in black and with mobile phones alight, all part of a ‘mock funeral’ for the death of the soul of modern football.pic.twitter.com/yVi16Crvjo

— Paul Reidy (@paulreidy67) February 11, 2019