Ο Όστιν Ρίβερς ζήτησε το λόγο από οπαδό για προσβολή του πατέρα του

Ένας οπαδός μίλησε με προσβλητικά λόγια για τον διάσημο προπονητή του ΝΒΑ και των Λος Άντζελες Κλίπερς, Γκλεν «Ντοκ» Ρίβερς, θέλοντας να εκνευρίσει το γιο του και παίκτη των Χιούστον Ρόκετς, Όστιν.

Το συμβάν έλαβε χώρα μετά το τέλος του αγώνα των Ρόκετς με τους Θάντερ στο Χιούστον, κι ενώ ο Όστιν Ρίβερς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια. Η Οκλαχόμα είχε επικρατήσει με 117-112, ανατρέποντας το εις βάρος της -26 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πολ Τζορτζ. Όπως περπατούσε, λοιπόν, προς τα αποδυτήρια ο Όστιν Ρίβερς, προβληματισμένος εύλογα για το αρνητικό αποτέλεσμα της ομάδας του, άκουσε έναν οπαδό να του φωνάζει:

«Ο πατέρας σου είναι κακός προπονητής»! Τότε, ο Όστιν Ρίβερς, φανερά εκνευρισμένος, σταμάτησε και κατευθύνθηκε προς το μέρος του οπαδού, ζητώντας του το λόγο! «Είπες κάτι;» τον ρώτησε… έτοιμος για «μάχη»! Ο οπαδός απάντησε: «Δεν είπα τίποτα!» Έτσι, τα… χειρότερα αποφεύχθησαν!

Austin Rivers was ready to square up with a fan pic.twitter.com/YrnN9Qz1hQ

