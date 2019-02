Ελλιπής η Ντόρτμουντ κόντρα στη Τότεναμ στο Λονδίνο

Αποδεκατισμένη θα βρεθεί η Ντόρτμουντ στο Λονδίνο για το πρώτο ραντεβού της φάσης των «16» του Champions League. Όπως ανακοίνωσαν οι Βεστφαλοί στην αποστολή για το ματς με την Τότεναμ δεν συμπεριλήφθηκαν οι τραυματίες Μάρκο Ρόις (μυϊκό πρόβλημα), Τζούλιαν Βάϊγκλ (ίωση), Πάκο Αλκάθερ (τραυματισμός στον ώμο) και Λούκας Πίτσεκ (πόνος στο πόδι).

Τα νέα προφανώς δεν ήταν ευχάριστα για τον τεχνικό των Γερμανών, Λουσιέν Φαβρ, ο οποίος θα αναγκαστεί να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του. Στην επίθεση, ο Ελβετός δεν αποκλείεται να ξεκινήσει με τον Μάριο Γκέτσε στην αρχική ενδεκάδα, αλλά και με το wonderkid των Βεστφαλών, Τζέιντον Σάντσο, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν να πάρουν ηγετικό ρόλο στις επιθετικές προσπάθειες των «κιτρινόμαυρων».

Balerdi is part of the squad headed to London ✅

Absent from the #THFCBVB trip ❌

– Reus (thigh injury)

– Weigl (flu)

– Paco (shoulder inflammation)

– Piszczek (foot pain) pic.twitter.com/Bca950gxk0

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 12, 2019