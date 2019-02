Βόμβα: Στους Ράπτορς ο Γκασόλ!

Όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ του ESPN, Άντριαν Βοϊναρόφσκι, η ομάδα του Νικ Νερς ενισχύει την γραμμή των ψηλών προσθέτοντας στο ρόστερ της τον πολύπειρο Ισπανό σέντερ, Μαρκ Γκασόλ. Οι Γκρίζλις ήρθε σε συμφωνία με τους Ράπτορς, με τις Αρκούδες να λαμβάνουν ως αντάλλαγμα τους Γιόνας Βαλανσιούνας, Ντελόν Ράιτ, Σι Τζέι Μάιλς κι ένα pick δεύτερου γύρου από το draft του 2024.

Ο Ισπανός σέντερ θα συναντήσει στο Τορόντο τους Κάιλ Λάουρι, Καουάι Λέοναρντ και Σερζ Ιμπάκα.

Μέχρι τώρα στη σεζόν ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα έχει 53 συμμετοχές, με μέσο όρο 15,7 πόντους, 8,6 ριμπάουντ, 4,7 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 1,2 μπλοκς σε 33,7 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Memphis is finalizing a trade to send center Marc Gasol to Toronto, league sources tell ESPN. Details soon.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 7, 2019