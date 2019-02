Ο Βασίλης Σπανούλης έκοψε στα ίσια τον Μάικλ Ρολ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μακάμπι στο Τελ Αβίβ για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Kill Bill πιστώθηκε έτσι την πρώτη του τάπα σε 100 παιχνίδια στη διοργάνωση!

Δείτε το βίντεο:

KILL BILL with the REJECTION! ❌

Vassilis Spanoulis with his first block in 100 GAMES!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/jTpVMRmt5M

— EuroLeague (@EuroLeague) February 7, 2019