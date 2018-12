Μια τρυφερή φωτογραφία στο πλευρό της συζύγου του, Μισέλ, επέλεξε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα για να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα.

«Απολαύστε την περίοδο των γιορτών με αυτούς που αγαπάτε. Η Μισέλ και εγώ σας ευχόμαστε πολύ καλά Χριστούγεννα!», έγραψε στην ανάρτηση του ο Μπαράκ Ομπάμα.

Enjoy the holiday season with the ones you love. Michelle and I wish you a very Merry Christmas! pic.twitter.com/LKLqlYfFUw

— Barack Obama (@BarackObama) December 25, 2018